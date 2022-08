El líder del PP pontevedrés "respeta" los toros, pero él no acudirá: "Fui una vez con 15 años y juré que no volvería"

"Si soy alcalde de Pontevedra no me verán en la plaza, pero es una posición personal", afirma y ve "mejorable" el cartel de las fiestas

PONTEVEDRA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, ha asegurado este jueves que el nivel de las fiestas locales "es mejorable", pero confirma que si es alcalde mantendrá celebraciones como Feira Franca, el festival Surfing The Lérez o el Salón do Libro. Además, ha añadido que no asistirá a ninguna corrida de toros y que "respeta" a los que van a la plaza, igual que a los que no van y a los que se manifiestan en contra.

"Mantener lo que funciona, romper con la monotonía y la falta de ideas y mejorar la programación", es lo que avanza el popular Rafa Domínguez sobre cómo proyectará las fiestas que se celebran en la ciudad si llega a la Alcaldía, dado que será candidato popular en las elecciones municipales del año próximo.

Según ha asegurado este jueves en una rueda de prensa, la gente le pregunta qué pasará con las fiestas, especialmente por la Feira Franca, si llega a la Alcaldía. Domínguez ha declarado que su intención "es quedarse con todo aquello que funciona y que es importante para la ciudad". "Y sin duda Feira Franca es un evento clave", ha manifestado el popular, quien ha garantizado que este evento se mantendrá.

"Por lo tanto, cuando oigan a alguien decir que el PP va a terminar con la Feira Franca o con el modelo de ciudad, que sepan que es mentira", ha manifestado. Para el portavoz del PP, ese es "un mensaje de un gobierno catastrofista que tiene miedo de lo que viene, que no es otra cosa que el cambio".

En esta línea, y sobre la programación de este año, Domínguez ha apuntado que el nivel es "mejorable" y ha afirmado que echa de menos "algún nombre internacional importante".

TOROS

Respecto a la Feria taurina de La Peregrina, Rafa Domínguez ha apuntado que el PP es "el partido de las libertades individuales".

"En España y en Galicia es legal ir a los toros", ha remarcado, antes de defender que "si hay un promotor o un empresario que quiere hacer una fiesta y hay gente que va, eso es legal y si es económicamente positivo para la ciudad". "Mejor que mejor", ha esgrimido, y ha avanzado una postura similar a la del actual regidor, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), si llega a gobernar.

"Tengo concejales y conocidos que creen que es un arte y los respeto. Yo fui una vez a los toros con 15 años y juré que no volvería más", ha indicado, para añadir, a continuación: "Les puedo asegurar que si soy alcalde de Pontevedra no me verán en la plaza de toros para ver una corrida, pero es una posición personal".

"Respeto a la gente que va a la plaza, a los que no van y respeto muy profundamente a los que se manifiestan en contra los toros, creo que todos tenemos cabida en Pontevedra", ha zanjado.