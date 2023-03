Rueda insiste en que votar al PSOE el 28M es darle "fuerzas a Sánchez para que siga en la Moncloa"

Alfonso Rueda apoya la candidatura de Nico Montes, seguro de las "alegrías" en las municipales que auparán a Feijóo en las generales

PONTEVEDRA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha apoyado este sábado la candidatura de Nico Montes en Tui para las próximas elecciones municipales, una cita en la que ha vuelto a advertir de que cualquier voto a los socialistas es un apoyo al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Votar al PSOE en las municipales no es votar solo al candidato socialista, es darle fuerzas a Pedro Sánchez para que siga en la Moncloa con el escándalo del Tito Berni y sin reconocer que la Ley del solo sí es sí va a terminar gracias a los votos del PP", ha proclamado en su intervención.

Rueda ha augurado que el PPdeG tendrá "muchas alegrías" el próximo 28 de mayo y se ha mostrado convencido de que Nico Montes va a ser el nuevo alcalde de Tui.

Además, ha remarcado que "la victoria de los populares de Tui contribuirá para que Alberto Núñez Feijóo lo tenga un poco más fácil en las generales". "¡Estamos preparados!", ha proclamado el líder del PP en Galicia.

"No es sencillo tener un líder tan valiente y que ya tenga definido un equipo fuerte y preparado", ha manifestado Rueda en referencia al candidato de Tui, a quien le ha encargado "la tarea de recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas" por parte de un alcalde que "no tenía muchas ganas de presentarse hasta que conoció el nombre del candidato del PP y no tuvo más remedio que hacerlo".

Frente a los que "siempre piensan en los partidos antes que en su pueblo", ha dicho Rueda, el PP de Tui "ofrece un proyecto fuerte y unido, en el que no sobra la opinión de nadie y en el que todos los vecinos se pueden sentir identificados con un candidato que sabe cómo cuidarlos".

El líder de los populares gallegos ha asegurado que Nico Montes "será inteligente para crear riqueza y apoyar el emprendimiento en Tui", en una época en la que otros gobernantes se dedican a "perseguir, culpar y señalar a los autónomos y a los empresarios de las dificultades económicas de la gente".

Además, el también presidente de la Xunta ha aprovechado su intervención para reafirmar el "compromiso" de la Xunta para finalizar la vía de alta capacidad (VAC) entre Tui y A Guarda, entre el polígono empresarial de Ares y la autovía A-55, así como apoyar la conexión ferroviaria con Portugal. También prometió que volverá a Tui en la campaña electoral para apoyar de nuevo en esa carrera hacia las urnas a este candidato.

NICO MONTES: "TUI NECESITA UN PROXECTO NOVO CON URXENCIA"

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía en Tui ha manifestado que este municipio "necesita un proyecto nuevo con urgencia, capaz de dar respuesta a todos los retos que hay por delante". "Los tudenses precisan ilusión, ambición y creer en el futuro", ha defendido.

Además, ha advertido de que el gobierno local "transmite desgana, apatía, desunión y falta de energía" y ha comprometido que él liderará un proyecto "con la misma pasión e ilusión con la que gestiona su negocio, juega al baloncesto o comparte su tiempo libre con su familia".

"Estoy convencido de que somos imparables. Queda mucho trabajo pro hacer, pero somos un partido que se crece ante las adversidades y en el que sus militantes son capaces de lo mejor", ha sentenciado.