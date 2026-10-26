El líder de Sumar Galicia será el portavoz del Frente Amplio en la comunidad y concurrirá al Senado por Pontevedra

Archivo - El secretario general de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, atiende a los medios durante una manifestación a favor del Día das Letras Galegas, a 17 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, será el portavoz del Frente Amplio en la comunidad gallega durante la campaña electoral y concurrirá al Senado por la provincia de Pontevedra en la coalición 'Senado de Progreso' junto al PSdeG.

Así lo han confirmado fuentes de la organización, que han señalado que su nombramiento se ha decidido en la mesa de partidos del Frente Amplio en Galicia después de la propuesta formulada "por unanimidad" por la Coordinadora Nacional de Movemento Sumar Galicia.

En concreto, el papel de Paulo Carlos López será el de "elevar las posiciones políticas" del Frente Amplio, así como el de "acudir a los debates electorales o acompañar a los candidatos en sus circunscripciones".

Mientras, en la papeleta de la Cámara Alta el líder de Sumar Galicia concurrirá de número 2 en la candidatura unitaria 'Senado de Progreso' que encabezará en la provincia de Pontevedra la socialista Carmela Silva.

Asimismo, la organización ha asegurado que este martes la coalición Frente Amplio, de la que forman parte Sumar, Esquerda Unida, Recortes Cero, Partido Verde y agrupaciones municipalistas, dará a conocer a sus candidatos y las listas completas tanto al Congreso como al Senado.

En las últimas elecciones generales, Sumar logró dos escaños en Galicia, uno por la provincia de Pontevedra, ocupado por la ahora líder estatal, Verónica Martínez Barbero, y otro por A Coruña, que ocupó en un primer momento Marta Lois y a continuación Manuel Lago, exdiputado autonómico próximo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.