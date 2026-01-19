Los líderes del BNG y PSdeG trasladan su pesar por el accidente ferroviario de Adamuz

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026 - PRESIDENTE DE RENFE, EN X

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los líderes del BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han trasladado este lunes su apoyo y solidaridad con las víctimas y afectados por el accidente de tren registrado en Adamuz, en Córdoba, donde se computan hasta el momento al menos 39 fallecidos y 152 heridos.

La portavoz nacional del BNG ha mostrado a través de su perfil de la red social 'X' todo su apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas del accidente en Andalucía.

"En Galicia sabemos muy bien el dolor y el sufrimiento de una tragedia de estas características. Hoy, todos y todas estamos con Andalucía", señala Pontón.

Por su parte, en la misma red social, el secretario xeral del PSdeG ha mostrado también todo su cariño a las familias y personas cercanas de las víctimas. Además, ha deseado la pronta recuperación de los heridos.

Besteiro ha dicho que se trata de un día "muy duro" y ha agradecido a los servicios de emergencias su labor en unas circunstancias tan difíciles. "Estamos con vosotros", finaliza.