Lídia Senra advierte de que "las políticas neoliberales están llevando a un colapso del clima"

Publicado 30/03/2019 13:58:24 CET

Senra y Xabier Pérez Dávila avisan de que "no se están teniendo en cuenta los límites del planeta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Grupo confederal Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica(GUE/NGL) y candidata de En Marea a los comicios comunitarios del 26M, Lídia Senra, ha advertido de que "las políticas neoliberales están llevando a un colapso del clima" y que "no se están teniendo en cuenta los límites del planeta".

Senra ha hecho estas declaraciones en el marco de las jornadas 'Finanzas, energía, tierra, cuidados, datos: Privados? Sociales? La economía en el siglo XXI', que se celebran en la Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela este sábado y el próximo, coorganizadas junto con el economista y miembro del Consello das Mareas Xabier Pérez Dávila.

La eurodiputada ha explicado que el objetivo de las jornadas es generar "debate sobre cómo poner a las personas y la vida en el centro de las políticas económicas" para conseguir "cambiarlas", ya que "si no el futuro es negro".

En este sentido, se ha negado a "asumir la propaganda de las políticas neoliberales del sistema capitalista de que la única alternativa que existe es la actual", y ha advertido de que "la situación actual es inviable, las políticas neoliberales están llevando a un colapso del clima", además de que "no se tienen en cuenta para nada los límites del planeta, y se está agudizando la concentración de la riqueza que está creando un desastre a nivel social".

Lídia Senra ha criticado que en la Unión Europea "no hay intención de cambiar" porque "solo se introducen las preocupaciones sociales, pero a nivel de fondo no se hace nada". En esta línea, ha aseverado que "desde el neoliberalismo no se plantean políticas reales de reducción de energía, sino hacer creer que hay alternativas sin hacer este trabajo profundo de disminuir el consumo de energía". "Hay que hacer transición energética, ir a energía limpias y renovables, pero es necesario reducir el consumo energético", ha añadido.

Además, ha señalado que "se potencia el consumo desde el sistema" ya que "se está intentando dar una imagen de que el bienestar está en la capacidad de consumo". "La felicidad y el bienestar está en tener unas necesidades básicas cubiertas y, a partir de ahí, tener tiempo para disfrutar y para el ocio", ha reflexionado.

LÍMITES DEL PLANETA SOBREPASADOS

Por su parte, Xabier Pérez Dávila ha destacado que en la primera de las charlas se ha debatido sobre la "imposibilidad de continuar con el crecimiento ilimitado" ya que se "están sobrepasando los límites físicos del planeta".

El economista ha incidido en las "manifestaciones" de que el proceso "lleva al desastre de la civilización humana", y ha puesto como ejemplo la extinción de especies, el aumento de la temperatura y las "predicciones de que en pocas décadas las precipitaciones en Galicia se van a reducir un 50 por ciento".

Pérez Dávila ha afirmado que "hay tres grandes problemas" para el ser humano como especie: "la desigualdad, la discriminación de la mujer y la crisis ecológica".

Así, ha apuntado a la responsabilidad y el poder que tienen "las grandes empresas capitalistas y los medios de comunicación", a los que ha pedido que dediquen "esfuerzos" para "transmitir a la ciudadanía las advertencias que da la ciencia". "En el momento en que la población se consciente será más fácil desarrollar otros cambios", ha añadido.