Listas de confluencia competirán en una veintena de ayuntamientos el 26M

Solo PP presenta listas en todos los municipios, PSOE en la práctica totalidad, BNG en 250, C's en unos 80 y Compromiso en alrededor de 50

Los plazos para las elecciones municipales avanzan en medio del proceso electoral a las Cortes con el vencimiento del plazo para presentar candidaturas en la media noche del lunes al martes. A falta de que se cierre el registro de las juntas electorales, al menos una veintena de listas que tienen su origen en la confluencia competirán entre sí en otros tantos ayuntamientos, aunque hay excepciones significativas como la de A Coruña, Santiago y Vigo. Mientras, solo PP presenta en todos los municipios gallegos y el PSOE en la "práctica totalidad".

Por su parte, Ciudadanos contará con unas 80 candidaturas --incluidas las ciudades--, lo que supone un incremento importante con respecto a la veintena de 2015, y el BNG presenta cerca de las 250, una cifra algo ligeramente inferior a la de los comicios locales pasados, según los datos recabados por Europa Press de las distintas formaciones políticas.

A estas formaciones políticas, hay que sumar las de Compromiso por Galicia, que en número de concejales, con 41, fue la cuarta fuerza política en 2015. Esta formación tiene en Lalín, con Rafael Cuiña, su Alcaldía más simbólica y presenta alrededor de medio centenar de listas --en todas las ciudades salvo Ferrol y A Coruña--, además de en Xinzo, O Carballiño, Fene, Viveiro o Burela.

Uno de los datos más significativos de las candidaturas estará en la competición del espacio político de confluencia que en 2015 tuvo su traducción en candidaturas de coalición y en el apoyo de mareas locales que habían surgido de plataformas o movimientos ciudadanos (como la Marea Atlántica de A Coruña, Compostela Aberta en Santiago o Marea de Vigo en la ciudad olívica, junto con otras).

De aquella, el precedente político era Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición electoral que nació para las autonómicas de 2012 --Anova, Esquerda Unida, Equo y los desaparecidos Espazo Ecosocialista--. Además, en 2015, Podemos renunció a presentarse a las elecciones a nivel estatal, si bien dejó que los círculos locales apoyasen candidaturas de confluencia, como ocurrió por decisión de su asamblea en A Coruña.

En este escenario, con la formación de Pablo Iglesias ya instalada plenamente en el panorama político y con el espacio de confluencia que se llegó a aglutinar en torno a la marca En Marea ahora partido, en al menos una veintena de municipios gallegos los exsocios del espacio denominado 'rupturista' competirán entre sí.

DIFERENCIAS ENTRE SOCIOS 'NATURALES'

Pero no solo eso, sino que hay otras curiosidades como el hecho de que en Vilagarcía de Arousa, la novena villa con mayor población de Galicia, Anova --la formación nacionalista fundada por Xosé Manuel Beiras y liderada por Antón Sánchez-- va en la misma alianza que Podemos (Marea da Vila); mientras que los socios 'naturales' del partido de Iglesias, Esquerda Unida-Izquierda Unida, concurren con el entorno de En Marea, en la lista de Vilagarcía en Común.

Paralelamente, la En Marea de Luís Villares no compite ni en A Coruña ni en Santiago de Compostela, donde gobiernan Xulio Ferreiro y Martiño Noriega --respectivamente--, pero sí cuenta con candidatura propia en Ferrol, pese a que allí también gobierna la lista de Ferrol en Común con la que repetirá Jorge Suárez. De hecho, en este municipio habrá tres listas surgidas de este espacio, la que capitanea el alcalde, Marea de Ferrol (la afín a Villares) y otra de escindidos de Podemos --Actúa--.

Un caso similar es el de Ourense. Allí Podemos presenta su lista propia, frente a Ourense en Común --espacio del que, curiosamente, es impulsor David Bruzos (próximo a Podemos y que llegó a disputarle a Villares el liderazgo de En Marea auspiciado por la formación morada); mientras que En Marea apoya la candidatura Ourense Mellor.

En Lugo tampoco ha habido acuerdo entre los socios 'naturales' de Esquerda Unida y Podemos, y habrá dos listas lideradas por miembros de cada uno de sus partidos (Alternativa Cidadá de Esquerdas-ACE) y la de Podemos. Además, también se presenta Lugo Novo, vinculada a En Marea.

Por su parte, en Pontevedra se presentarán dos listas del mismo espacio político: Marea de Pontevedra liderada por Luís Rei y que actualmente tiene representación municipal, y Son En Común --coalición en la que están Esquerda Unida y Podemos, así como también Anova, pero en este caso la fuerza nacionalista no apoya la lista pontevedresa--. No es el caso vigués, en que Marea Vigo, que también tiene representación pero no gobierna, no tendrá rival de su propio espacio político.

UNA VEINTENA

Así las cosas, las candidaturas apoyadas por En Marea --la mayoría bajo el paraguas de Mareas Locais-- y las impulsadas por Podemos, Esquerda Unida y Anova (groso modo, con excepciones como las mencionadas), y que concurren bajo 'Son En Común' confrontarán en una veintena de localidades.

Según los datos recabados por Europa Press, y al margen de las ya mencionadas, se trata de ayuntamientos como, entre otros, Boiro --en A Coruña--; Poio, Redondela, Nigrán, Cangas, Porriño, Sanxenxo y Gondomar --en Pontevedra--; O Carballiño --en Ourense--; Sarria --en Lugo--.

FÓRMULA PARA EN MAREA

Los datos aportados por la dirección de En Marea a Europa Press suponen que unas 70 candidaturas municipales irán bajo el paraguas Mareas Locales o bajo alguno de las marcas asociadas que, a la postre, computarán para sumar votos para las diputaciones provinciales. Son el caso de 'Por un interior Galego Vivo' --Esperta Monforte, Agroma Sober, Courel Vivo y Por Chantada-CUP-- y Manifesto Val Miñor --Baiona, Nigrán y Gondomar--.

Otras irán con nombre propio pero asociadas, como es el caso de Avante Cangas (antes Aspun) o Ames Novo, que cuentan con el apoyo de En Marea. Asimismo, aunque el nombre de las candidaturas es variado, habrá listas con la denominación En Marea, como es el caso de Tui o A Guarda.

Por su parte, la fórmula instrumental Son En Común contará con alrededor de 40 candidaturas con la participación de Podemos, Esquerda Unida y Anova --con algunas excepciones, pero con destacados miembros en municipios como Teo o Val do Dubra--.

Fuera de este paraguas también hay otras candidaturas de confluencia como Sada Maioría --en que gobierna también Benito Portela, de Anova-- o Ribeiro en Común --candidatura que encabeza Brais Fidalgo, dirigente de la formación nacionalista--.