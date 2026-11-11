El litoral gallego, en aviso amarillo por mar combinada de hasta cinco metros durante la madrugada del jueves

Archivo - Vistas del mar picado con edificios al fondo, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El litoral atlántico gallego permanecerá en aviso amarillo por fenómenos costeros durante las primeras horas de este jueves, con mar combinada del suroeste que podrá alcanzar los cuatro o cinco metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el aviso afectará al noroeste y suroeste de la provincia de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra. Las alertas estarán activas desde la medianoche hasta las 9.00 horas de este jueves.

La previsión contempla mar combinada del suroeste de entre cuatro y cinco metros, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

A partir de las 9.00 horas no figuran nuevos avisos costeros para estas zonas en la información consultada.