La llegada de una masa de aire africano baja la calidad del aire a 'regular' en Vigo y Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a 'regular' en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Santiago.

Según los datos de MeteoGalicia, la calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago.

También notifican una bajada en la calidad del aire en puntos de la zona sur de Lugo y noroeste de Ourense.