El local del primer Zara en A Coruña acogerá un supermercado Dia

Supermercado Dia - DIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El histórico local comercial que albergó la primera tienda de Zara, ubicado en la calle Juan Flórez de A Coruña, inicia una nueva etapa tras el reciente cierre, toda vez que la propiedad del inmueble ha formalizado un acuerdo de arrendamiento con Dia.

Dia implantará en este enclave una nueva tienda, "reforzando así su presencia en ubicaciones estratégicas y de alto valor simbólico", según destaca en un comunicado de prensa.

Del local, Dia resalta que está considerado "un espacio icónico dentro del tejido comercial de la ciudad" y que "despertó un notable interés por parte de distintos operadores".

"Finalmente, la propuesta de Dia ha resultado seleccionada por su enfoque alineado con las necesidades actuales del consumidor urbano y su apuesta por el comercio de cercanía", asegura.

DIEZ EMPLEADOS

El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300 metros cuadrados y su apertura supone "un paso más" en la "consolidación" del modelo de proximidad que afirma perseguir Dia en la comunidad.

La tienda, la número ocho en A Coruña --42 en la provincia y 101 en toda la comunidad--, contará con más de 10 empleados, "todos ellos de nueva contratación".