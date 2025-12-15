Localizada la mujer de 58 años desaparecida en Lalín (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mujer desaparecida en la jornada del domingo en la localidad pontevedresa de Lalín ha sido localizada en buen estado sobre las 15,40 horas de este lunes.

De ello han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han señalado que fue hallada a unos cuatro kilómetros de su domicilio.

En concreto, la búsqueda de esta mujer, vecina del lugar de A Devesa (O Corpiño) y que padece alzhéimer, se centró en la zona de la parroquia de Losón.

Al parecer, momentos después de perdérsele la pista se puso en contacto con su familia para comunicar que se encontraba desorientada en las inmediaciones de un camino, pero sin concretar.

Fuentes de la investigación trasladaron que en la búsqueda han trabajado efectivos del servicio cinológico de la Guardia Civil de Ourense, así como el servicio aéreo, el equipo Pegaso de drones, así como tres patrullas.