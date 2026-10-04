Localizado el cadáver del conductor de un vehículo portacontenedores que cayó al mar en Vilagarcía (Pontevedra)

PONTEVEDRA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cadáver del conductor de un vehículo portacontenedores que cayó al mar este domingo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha sido localizado, según han informado a Europa Press desde Salvamento Marítimo, que han señalado que fue el equipo de su embarcación Pollux quien lo halló.

Ha sido en las inmediaciones del muelle do Ferrazo en Vilagarcía, han señalado. En concreto, han precisado que fue en la parte interior y que ahora se procederá a la entrega del cuerpo a la Guardia Civil.

Desde que se tuvo constancia del suceso, poco antes de la una de la tarde, un amplio dispositivo buscó al conductor, aunque sin tener claro si podía estar dentro o no una persona lo que finalmente se ha confirmado.

El 112 recibió el aviso de Policía Nacional y de una persona, que apuntaba a la posibilidad de que el conductor estuviese dentro del vehículo. Aunque inicialmente se aseguró que era un camión, desde el servicio de emergencias han precisado que se trata de una carretilla portacontenedores.

A su vez, desde Salvamento Marítimo han especificado que, tras recibir el aviso, trasladaron distintos efectivos y medios, entre ellos la Salvamar Pollux, a la que se iba a sumar un helicóptero esta tarde, el Helimer 223. Esto con Gardacostas y la presencia de la auxiliar Irmáns García Nodal.

Buceadores han estado trabajando en la zona para tratar de localizar a la persona que, según se sospechaba, podría ir dentro del vehículo que, al parecer, estaba cogiendo una curva en la zona cuando cayó al mar. Tras comprobar que no se encontraba en la cabina, continuaron las labores de búsqueda hasta la localización del cuerpo del conductor.