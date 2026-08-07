Localizado un octogenario en Monforte (Lugo) que llevaba más de seis horas desaparecido

Búsqueda octogenario desaparecido en Monforte (Lugo). - CASAGA

LUGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han localizado en el municipio lucense de Monforte de Lemos a un hombre de 82 años que llevaba desaparecido desde el mediodía de este jueves.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, las tareas de búsqueda se centraron en la zona de As Nocedas.

Pasadas las 19.30 horas, los agentes de la Policía Local confirmaron que habían localizado al hombre en un camino con maleza abundante, de difícil acceso y con signos de haberse caído.

Una vez rescatado, los agentes trasladaron al octogenario hasta una ambulancia, que le prestó atención sanitaria y lo evacuó al centro hospitalario de referencia.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como bomberos y voluntarios de Protección Civil de Monforte.

Además, fue movilizada la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia, que desplazó a tres guías y a cuatro perros.