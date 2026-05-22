Localizan el cadáver de un varón en el mar, al norte de la Torre de Hércules en A Coruña

A CORUÑA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del servicio de Gardacostas de Galicia ha recuperado este viernes el cadáver de un varón, que ha aparecido en el mar, al norte de la Torre de Hércules en A Coruña.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, los servicios de Emergencias recibieron el aviso pasadas las 10.00 horas, cuando la embarcación 'Punta Seixo Branco' de Gardacostas recuperaba el cuerpo sin vida de un hombre.

Previamente, el cadáver había sido avistado por la tripulación de un pesquero a una milla al norte de la Torre de Hércules.

El cadáver quedó custodiado por agentes de la Policía Autonómica en la embarcación de Gardacostas, hasta la llegada de la lancha patrullera de la Guardia Civil para su traslado hasta el puerto de Oza. Las fuerzas de seguridad trabajan en la identificación del fallecido.