Localizan en una playa de Cangas a un hombre que llegó a nado tras varar su embarcación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha sido localizado este martes después de que su embarcación quedase varada en Punta Couso, en Cangas, según ha informado el 112 Galicia, este era el único ocupante y logró llegar a nado hasta la playa.
En concreto, el 112 Galicia recibió el aviso del suceso alrededor de las 9.45 horas de este martes a través de Salvamento Marítimo, que alertó de que una lancha de unos cuatro metros había quedado varada en la zona de Punta Couso, en O Hío (Cangas).
De inmediato, se informó también al Servizo de Gardacostas de Galicia --que envió la embarcación auxiliar Irmáns García Nodal a la zona--, además de a la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Cangas.
Con todo, la embarcación quedó asegurada a la espera de ser retirada. Según explicaron los servicios de emergencias, un cabo enganchado en la hélice hizo que acabara varando.