Localizan a la usuaria de una residencia de Carballo (A Coruña) que llevaba desaparecida desde la semana pasada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La usuaria de una residencia de mayores de Carballo (A Coruña), de 79 años, que llevaba desaparecida desde el pasado día 7 de noviembre ha aparecido este jueves en las inmediaciones de una finca en el municipio coruñés.

Según fuentes del 112 consultadas por Europa Press, sobre las 10.15 horas una pareja alertaba al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de que habían encontrado a una mujer y que podría ser la persona que se estaba buscando.

Tras ello, los servicios sanitarios se desplazaron al punto y la trasladaron al centro sanitario de la localidad para comprobar su estado de salud.

La Guardia Civil había abierto una investigación y en el operativo de búsqueda, además de agentes del Instituto Armado, participaron efectivos de la Policía Local de Carballo.

También se había pedido colaboración a la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro al sospecharse que pudiera haber visitado a una amiga residente en este barrio coruñés.