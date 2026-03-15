Localizan con vida en Barro (Pontevedra) al vecino de Noia desaparecido este sábado

Imagen de Manuel Seoane Mosquera - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Localizado con vida Manuel Seoane Mosquera, el vecino de Noia (A Coruña) desaparecido desde las seis de la mañana de este sábado. El hombre estaba en Barro (Pontevedra) y se encuentra "en buen estado".

Fuentes consultadas del Ayuntamiento de Noia han confirmado la aparición del hombre a las 15.00 horas en el municipio de Barro. Se encontraba desorientado por lo que tuvo que ser atendido por una ambulancia.

Por su parte, el 112 Galicia ha trasladado que recibió dos llamadas de particulares sobre las 13.20 horas de la tarde que alertaban de la presencia de un hombre cerca de la nacional 550, en Barro, indicando que "parecía ocurrirle algo". Hasta allí se desplazaron las Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil.

Según había señalado la Guardia Civil, era una desaparición de alto riesgo, ya que tenía antecedentes de desorientación y podía encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, con posibles intenciones autolíticas.