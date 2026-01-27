Losada critica la "gestión de oficinista" de la Xunta durante el temporal al no activar el nivel 2 de emergencias

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. - PSDEG - Archivo

PONTEVEDRA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha criticado que la Xunta hace "gestión de oficinista" durante las emergencias meteorológicas tras no activar en la jornada del lunes el nivel 2 de emergencias solicitado por ayuntamientos como Vilaboa y Cuntis.

"El paso del temporal constató que la Xunta hace gestión de oficinista en las emergencias meterológicas, limitándose a enviar correos electrónicos con avisos de diferentes colores", ha asegurado Losada.

En este sentido, ha lamentado que el Plan Inungal consiste "en la práctica" en "dejar a los ayuntamientos completamente solos y abandonados a su suerte".

Losada ha explicado que durante la jornada del lunes, varios alcaldes le transmitieron "su impotencia" ante una Xunta que "presumió de haber enviado un Es-alert por primera vez en la historia para luego hacer lo de siempre".

"La Xunta se permitió contestarle al alcalde de Cuntis, que estaba calado hasta los huesos, tras pasarse el día con el impermeable puesto, acompañando a sus voluntarios de protección civil, para ayudar a sus vecinos que no procedía la declaración del nivel 2 de emergencia y que bastaba con el nivel 0", ha criticado Losada.

"El nivel 0 o de preemergencia consiste, para entendernos, en que los alcaldes se apañen", ha criticado el subdelegado, al tiempo que ha recordado que el propio Plan Inungal dice que la situación 2 se declara cuando se producen inundaciones que superen la capacidad de atención de los medios y recursos locales o aún sin producirse esta última circunstancia, cuando los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas permitan prever una extensión o agravamiento significativo.

Ante esto, ha subrayado que en la jornada del lunes varios alcaldes de la provincia de Pontevedra comunicado que los medios municipales "estaban desbordados" y que la situación meteorológica fue "ciertamente extrema" y la Xunta "hizo lo de siempre: gestión de oficina".