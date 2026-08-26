Lugo acoge la exposición que repasa 40 años de fondos europeos en Galicia - EUROPA PRESS

LUGO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lugo acoge hasta el próximo 4 de septiembre la exposición '40 años de fondos europeos en Galicia', una muestra itinerante que repasa, a través de 20 paneles, la transformación económica, social y territorial experimentada por la comunidad desde su incorporación a la Unión Europea en 1986.

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha inaugurado este miércoles la exposición acompañado por la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, y el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Alfonso Villares.

Durante la presentación, Corgos ha destacado que Galicia ha recibido alrededor de 32.000 millones de euros de fondos europeos en las últimas cuatro décadas, recursos que, según ha explicado, han contribuido al desarrollo social y económico de la comunidad y al proceso de convergencia con el resto de España y Europa.

En este periodo, Galicia ha escalado siete posiciones entre las comunidades autónomas en PIB por habitante y ha pasado de representar el 77,6 % de la media hace dos décadas al 92,5 % en 2024, lo que supone un avance de casi 15 puntos.

El conselleiro ha subrayado que la integración europea ha permitido construir una Galicia "más moderna, inclusiva y abierta al mundo", además de reforzar las bases para un desarrollo económico y social más sólido. La muestra aborda este proceso de transformación y pone el foco no solo en la financiación europea, sino también en valores como la cooperación institucional, la planificación, la solidaridad y la cohesión territorial.

Por su parte, Elena Candia ha defendido que los fondos europeos deben gestionarse "con sentido común" y orientarse a proyectos que respondan a las necesidades reales de Lugo.

La alcaldesa ha reclamado que estas inversiones tengan un impacto positivo y duradero en la ciudadanía y ha advertido de la importancia de evitar actuaciones que puedan convertirse en "una hipoteca para el futuro", haciendo referencia a las reparaciones que se están haciendo en la zona centro de la ciudad tras las recientes obras de peatonalización.

Candia ha destacado así la necesidad de aprovechar los recursos procedentes de Europa para impulsar proyectos que mejoren la ciudad y generen un retorno tangible para sus vecinos. En este sentido, considera que la exposición permite también reflexionar sobre cómo deben afrontarse los próximos retos vinculados a la financiación europea.

La muestra, que permanecerá instalada frente a la Casa do Concello hasta el 4 de septiembre, continuará posteriormente su recorrido por otras ciudades y villas gallegas. Su contenido ofrece una visión divulgativa de las cuatro décadas de pertenencia a la Unión Europea y de los cambios asociados a este proceso, al tiempo que plantea los desafíos que Galicia deberá afrontar en los próximos años.

Entre estos retos, Corgos ha señalado la necesidad de avanzar en productividad, innovación, transición ecológica, digitalización y respuesta al desafío demográfico. También apuntó a las nuevas prioridades de la Unión Europea, entre ellas el acceso a la vivienda, la resiliencia ante las crisis, el impulso de tecnologías estratégicas y el refuerzo de la autonomía económica.