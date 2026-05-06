Lugo vivirá este jueves la primera moción de censura de su historia democrática: el PP volverá a gobernar tras 27 años

La concejala del PP y futura alcaldesa, Elena Candia, con María Reigosa. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo vivirá este jueves, 7 de mayo, su primera moción de censura desde la recuperación de la democracia en 1978. Salvo sorpresa, esta iniciativa, que promueve el PP con apoyo de María Reigosa, concejala no adscrita que dejó el PSOE, permitirá al PP recuperar el poder en la ciudad de la muralla tras 27 años y Elena Candia se convertirá en la cuarta alcaldesa del mandato.

Los populares registraron la iniciativa el pasado 22 de abril tras conseguir el respaldo de Reigosa y sumar las 13 firmas necesarias. Este miércoles, en la víspera del pleno, la edila ha ratificado que votará a favor de la moción de censura porque "confía en el proyecto" de Candia, también presidenta del PP provincial y vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia, aunque su elección como regidora le supondrá la renuncia automática a este cargo.

El PPdeG, con Alfonso Rueda --de viaje oficial en China cuando se registró la moción y que estará en Bruselas durante su debate-- y la número dos del partido, Paula Prado, al frente, ha dado luz verde a una moción de censura que ha recibido críticas feroces de PSOE y BNG, además de motivar protestas en la ciudad (para este jueves está convocada otra).

En el último pleno ordinario de la ciudad, celebrado la semana pasada, la tensión se hizo palpable y, de hecho, Reigosa confirmó que denunciaría por los insultos recibidos.

La iniciativa censora registrada por el PP con el apoyo de Reigosa está llamada a poner fin a 27 años de gobiernos socialistas consecutivos --en solitario o en coalición con el BNG (como este último, que dirigía Miguel Fernández desde marzo de 2025)-- en una urbe que supera los 100.000 vecinos.

Joaquín García Díez fue el último regidor popular hasta que José López Orozco fue elegido alcalde en 1999. En aquel momento conseguían arrebatar una plaza del PP con un resultado electoral muy ajustado y en coalición con el BNG.

UN MANDATO CON CUATRO REGIDORES

Orozco estuvo al frente del gobierno local hasta 2015, cuando Lara Méndez ocupó su lugar, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el sillón de Alcaldía.

La socialista renovó en dos ocasiones más, pero en este último mandato, en 2023, ocupó menos de un año la Alcaldía, para dejar la política municipal e integrarse en la lista al Parlamento de Galicia que encabezaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se presentó como candidato a la Xunta (los socialistas quedaron situados como tercera fuerza en el hemiciclo autonómico).

Fue sucedida por Paula Alvarellos, que murió de forma repentina, tras sufrir un infarto, un año después dejando la Alcaldía en manos de Miguel Fernández. Ahora, si nada se tuerce en el pleno de este jueves, Candia se convertirá en la cuarta regidora lucense del mandato.

ENTRADA DE REIGOSA

Tras el fallecimiento de Paula Alvarellos tuvo lugar el de dos concejales socialistas más, Pablo Permuy y Olga López Racamonde y fue precisamente la del primero la que propició la llegada de María Reigosa a la Corporación.

El tiempo que ha estado en el gobierno local ha estado marcado por la confrontación con sus compañeros de partido. Tuvo responsabilidades como concejala en Medio Rural, cargo que dejó meses más tarde aduciendo una falta de compatibilidad con su cargo en Costas, donde es funcionaria.

Tras varias disputas públicas, propició la aprobación de varias propuestas populares en un pleno, en contra de la disciplina de partido y dejando claras su abandono al PSOE.

Finalmente, dejó el partido y posteriormente pasó a ser concejala no adscrita y, aunque propició la aprobación de los últimos presupuestos, sumó su voto al PP en la mayor parte de las iniciativas dando pie a los primeros rumores sobre una posible moción de censura que se ha acabado registrando.

DE MONDOÑEDO A LUGO

Candia, una abogada de Mondoñedo que llegó a la política municipal en su ayuntamiento en 2003, fue brevemente presidenta de la Diputación de Lugo en 2015, tras un conflicto interno en el PSOE que acabó con el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, entonces en las filas socialistas, votándose a sí mismo. PSOE y BNG recuperaron el poder pocos meses después con una moción de censura.

Ocupándose de la dirección provincial del partido --tras un proceso interno en el que derrotó a Raquel Arias--, se mudó a Lugo y entró en la carrera por la Alcaldía de Lugo en 2023, año en el que consiguió 12 concejales quedándose a pocos votos de la mayoría absoluta, 13, lo que la dejó, entonces, fuera del gobierno local.