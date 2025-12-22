Luz verde ambiental al parque eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha formulado la declaración de impacto ambiental del proyecto parque eólico 'Porto exterior da Coruña', en el ayuntamiento de Arteixo, que promueve Inditex Renovables.

En concreto, concluye que el proyecto es "ambientalmente viable" siempre que se cumplan, además de lo recogido en el estudio de impacto ambiental y la restante documentación evaluada, el condicionado y el programa de vigilancia ambiental que figuran a lo largo de dicha declaración.

La Consellería de Medio Ambiente publica este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio del 5 de diciembre por el que se hace público el documento.

En él, la Xunta explica que el proyecto consiste en la instalación y explotación de un parque eólico de 19,8 MW de potencia total (limitada a 18 MW) en Arteixo constituido por tres aerogeneradores de 6,6 MW potencia nominal unitaria (limitada a 6 MW) y su infraestructura asociada, la línea de evacuación soterrada a 20 kV y 1.298 metros de longitud total y la ampliación de la subestación 'SET' Inditex 132/20 kV.

Entre otras medidas, la declaración indica que se adoptarán las que "maximicen" la integración paisajística. En el caso de la subetsación transformadora/edificio de control, apunta que se emplearán materiales, texturas y colores que harmonicen con el entorno.

Asimismo, en los trabajos de ejecución y acondicionamiento de los caminos del parque "se minimizarán" los movimientos de tierras y se cuidará que el firme contraste lo menos posible con el entorno.

También con el fin de "garantizar una adecuada integración paisajística, se tendrá especial cuidado en la apliación de las medidas protectoras, correcotras y de restauración e integración paisajística que figuran en el estudio de impacto e integración paisajística".