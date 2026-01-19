Luz verde de la Xunta al acuerdo para la descentralización de grado de Medicina

Archivo - Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde en su reunión de este lunes al acuerdo entre las consellerías de Educación, Ciencia, Universidades e FP y la de Sanidade y las universidades de Santiago de Compostela, de A Coruña y de Vigo para la descentralización del grado en Medicina.

El convenio ya había sido aprobado por los consejos de gobierno de las tres instituciones académicas y tendrá vigencia hasta agosto de 2029.

Este martes se constituirá, además, la comisión de seguimiento encargada del desarrollo del acuerdo, que estará conformada por los conselleiros de Sanidade y Educación, los tres rectores, así como representantes de cada uno de los hospitales universitarios (Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela), entre otros agentes implicados.

La hoja de ruta consensuada establece la descentralización progresiva de toda la docencia de Medicina en los tres últimos cursos en las tres universidades públicas gallegas, con un cronograma de cuatro años académicos.

De este modo, destacan, por primera vez podrá estudiarse en las tres ciudades todo el segundo ciclo de la titulación, tanto la teoría como la práctica.

El objetivo es "poner al servicio de la formación de los futuros médicos y de la investigación todos los recursos de los sistemas educativo y sanitario públicos con una actuación coordinada y a la vez respetuosa con la autonomía universitaria".

Con lo establecido en el acuerdo se favorece la participación en la docencia de esta titulación del profesorado de las universidades de A Coruña y Vigo relacionado con las áreas de conocimiento propias del grado en Medicina.

Además, se abre la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los futuros profesionales de la Medicina.

NUEVAS UNIDADES DOCENTES

Al final del calendario de implantación del acuerdo, en el año académico 2028/29, los cursos 4º, 5º y 6º del grado en Medicina se impartirán totalmente descentralizados en los hospitales universitarios vinculados la cada universidad, manteniéndose la participación en el rotatorio del resto de los hospitales públicos gallegos y otros centros de las respectivas áreas sanitarias.

Para eso se creará una unidad docente nos complejos hospitalarios universitarios de A Coruña y de Vigo que acogerán, cada una de ellas, el 25% del estudiantado matriculado en el grado de Medicina en el curso descentralizado que corresponda, así como el profesorado que imparta la docencia.

Además, el 50% de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirá a las universidades de A Coruña y Vigo.

Recuerdan que las universidades de A Coruña y Vigo se comprometen a no presentar solicitudes de implantación de nuevos títulos de grado en Medicina durante la vigencia de este acuerdo.