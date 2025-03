Maggie O'Farrell, Alejandro Zambra y Antón Riveiro, premiados del San Clemente de novela: "perfecto" y "sin prejuicios"

Los galardonados recogen esta tarde el premio y comparten una cena con los alumnos que forman parte del jurado de esta XXVIII edición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Maggie O'Farrell, Alejandro Zambra y el gallego Antón Riveiro recogen este martes 25 de marzo el XXVIII Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente; un galardón que han coincidido en calificar de "perfecto" al provenir de un jurado adolescente, "sin contaminar y sin prejuicios".

Así se han expresado los autores esta mañana en una rueda de prensa en la que también han participado la directora del IES Rosalía de Castro -- centro que organiza el certamen --, Gemma Paredes; y Lois Docampo, representante del jurado, formado por un total de nueve centros: seis gallegos, uno madrileño (Ramiro de Maeztu) y tres internacionales (uno francés, uno alemán y uno británico).

En el caso de la británica Maggie O'Farrell, 'Retrato de casada' ha sido la obra que le ha servido para obtener el premio; un libro que, tal y como ella misma ha explicado, cuenta la historia de una joven medio española que muere a los 15 años a manos de su marido. "Me emociona que haya jóvenes a los que les haya llegado esta historia", ha señalado.

La autora ha arrancado su intervención disculpándose por no saber decir en castellano nada más que "una cerveza, por favor", algo que sabe que es "muy habitual" entre los británicos afincados en España, y se ha mostrado "encantadísima" de estar en Santiago y de haber podido conocer a tantos jóvenes lectores.

Ha reconocido además que recibió la noticia del premio "bastante nerviosa", al tratarse de un jurado adolescente, pero ahora se muestra "muy orgullosa".

"Me gusta saber que existe un premio que lo que hace es escuchar las opiniones de las personas jóvenes. Normalmente los adolescentes tiene muy mala prensa. Se dice que no les interesa la lectura, que no les interesa hacer nada y yo siempre pienso que son maravillosos e inteligentes", ha comentado, insistiendo en que la idea que muchas veces se tiene de que los adolescentes son "un grupo homogéneo es ridícula". "Son tan variados como los adultos, en sus gustos y en lo que son y lo que aspiran a ser", ha asegurado.

EL PAPEL DE LOS PROFESORES

En esta línea, ha incidido en la importancia de este tipo de iniciativas que lo que hacen es incentivar a los jóvenes a "dejar de lado los teléfonos y pantallas". "Evidentemente es una manera de darle una patada en el culo a las grandes corporaciones que lo que están intentando es reconfigurar nuestros cerebros a través de las pantallas", ha denunciado.

También ha reivindicado el papel de los profesores, recordando el papel que su profesora de literatura jugó en su adolescencia. "Estoy increíblemente agradecida a esas personas que están alimentado y abonando las mentes de las personas que pronto serán adultas y estarán a cargo del mundo", ha destacado.

O'Farrell se ha llevo el premio en la categoría de literatura extranjera, que en el apartado de literatura en español ha sido para Alejandro Zambra por 'Literatura infantil'.

El autor chileno ha explicado que para escribir esta obra pensó en un lector "muy concreto y muy joven": su hijo de siete años.

Ha agradecido un premio que ha reconocido "inesperado" al tratarse de adolescentes valorando una obra que aborda la paternidad y "cómo dialogan las distintas generaciones o cómo queremos que dialoguen".

"Cuando yo tenía 12, 14 y 15 años, para mí fueron muy importantes espacios de discusión como estos, donde se invierten los roles y esos libros que estaban legitimados por la historia o por su circulación en librerías, están ahí para ser discutidos y comentados", ha remarcado.

UN PREMIO "PERFECTO"

"Estoy muy contento de estar aquí y de participar de este premio perfecto", ha concluido, en alusión a las palabras del también premiado

Antón Riveiro, que recoge el galardón de literatura en gallego por 'Hotel Carioca'.

El autor gallego ha calificado el premio de "especial y perfecto" en referencia al jurado que lo otorga, "un jurado no contaminado, inocente, que todavía lee de esa manera desprejuiciada que teníamos muchos cuando teníamos 18 años".

Y es que, según ha defendido, los adultos, y en especial los escritores, leen siempre buscando las "trampas y guiños" de los autores para aprender y enriquecerse, lo que condiciona el proceso de lectura.

Además, ha dicho estar "muy orgulloso" no solo por recibir el premio, sino por compartir "nómina" con O'Farrel y Zambra, dos autores de cuya literatura se siente muy cercano.

De este modo, los tres novelistas se unirán a la lista de escritores premiados con este galardón, una lista que incluye nombres como los de Paul Auster, Haruki Murakami, Antonio Tabucchi, Almudena Grandes, Manuel Rivas, Sica Romero, Brenda Navarro, María Reimóndez, Mario Vargas Llosa, José Saramago o la más reciente Nobel de Literatura, la coreana Han Kang, que se hizo con el San Clemente en 2018.

Esta tarde se celebrará la entrega de premios y la tradicional cena entre estudiantes y autores.

La actividad continuará el miércoles 26, día en el que Alejandro Zambra mantendrá sendos encuentros con estudiantes de primero de Bachillerato y de primero de la ESO. Con todo, el Premio San Clemente está de aniversario en este 2025 al celebrar sus treinta años de historia, ya que se celebró por primera vez en 1995.