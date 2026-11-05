La magistrada María Josefa Ruiz Tovar, Medalla Emilia Pardo Bazán por su contribución a la igualdad en la Justicia

La Presidenta De La Sección Tercera De La Audiencia Provincial De A Coruña, María Josefa Ruiz Tovar - TSXG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, María Josefa Ruiz Tovar, ha recibido este jueves la Medalla Emilia Pardo Bazán por su trayectoria profesional, que contribuyó a la incorporación de las mujeres a puestos de máxima responsabilidad en la Administración de Justicia.

En concreto, la magistrada fue la primera mujer en presidir una Audiencia Provincial en Galicia, la de Lugo, y la cuarta en España en alcanzar esa responsabilidad, "lo que la ha convertido en un referente del avance de la igualdad en la carrera judicial".

Durante el acto de entrega de la distinción, celebrado en O Grove y al que ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, la Xunta ha reconocido su carrera profesional, de más de cuatro décadas, caracterizada por el compromiso con "el servicio público, el rigor profesional y la contribución al fortalecimiento de las instituciones judiciales".

La conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, ha agradecido la labor desarrollada en los últimos años por María Josefa Ruiz, a la que ha definido como "una auténtica referente de la igualdad de género en el ámbito judicial de nuestra comunidad".

La conselleira también ha reconocido el trabajo de la Asociación Salud Mental A Mariña, una entidad que con su labor "puso de manifiesto la importancia de ofrecer una atención personalizada a las mujeres víctimas de violencia de género desde el punto de vista de la salud mental".

Por último, Ángeles Vázquez se ha referido al "importante legado" de las pioneras del fútbol de Crendes, un grupo de mujeres que "saltó a los terrenos de juego" cuando el deporte femenino "no se contemplaba ni como un sueño para ellas".