Máis do 25% dos sanitarios ten síntomas de insomnio e un 23% toma fármacos, segundo a Sociedad Española de Sueño

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

O 22,7% dos traballadores da saúde mostra síntomas de insomnio moderado e un 3% de insomnio grave, así o confirmou a Sociedad Española de Sueño (SES), que tamén advertiu de que ata un 23,3% dos traballadores da saúde recoñeceron tomar medicamentos "polo menos unha vez ao mes" para durmir, un dato "superior" ao da poboación xeral.

Estes son os resultados dun estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Medicine, así, o xefe do Servizo de Psiquiatría do Complexo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) e un dos autores do estudo, Carlos Roncero, detallou nunha nota de prensa que nun 27% dos casos, estes medicamentos son autoprescritos.

Neste sentido, advertiu dos riscos, xa que "non poden ser controlados por outro profesional que, de maneira obxectiva, poida valorar a necesidade dos fármacos, a súa dose e o tempo de tratamento".

Segundo trasladou a Sociedade Española de Soño (SES) nunha nota de prensa, os datos do estudo "son unha chamada de atención para o sistema sanitario, que debería avaliar sistematicamente a saúde mental dos seus profesionais".

Ademais, durante unha xornada celebrada a semana pasada no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, á que acudiron máis de 300 expertos, Roncero expuxo que case tres de cada dez traballadores presentan depresión (28,4%) e/ou ansiedade (33%).

Ante estos datos, o doutor lembrou que a relación entre insomnio e trastornos mentais é bidireccional, é dicir, as persoas que presentan problemas de soño teñen maior propensión a sufrir trastornos ansioso- depresivos.

CAMIÑO A UNHA REDUCIÓN DAS GARDAS

Tal e como informa outro estudo presentado polos doutores Rosa Berigüete Alcántara e Miguel Pintor Zamora, do Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid, os médicos de garda presentan unha puntuación media no Índice de Calidade de Soño de Pittsburgh, "moi inferior á dos seus compañeiros que non realizan gardas".

Ademais, segundo os datos da investigación, case un de cada tres médicos de garda (32%) usa medicación para durmir durante esas gardas, "e oito de cada dez reportan episodios suxestivos de parasomnias non REM durante as gardas".

Con respecto a esta problemática, a médica intensivista Tamara Contreras, avanzou que leva recollidas máis de 100.000 firmas para acabar coas gardas de 24 horas. Unha iniciativa que empuxou á ministra de Sanidade, Mónica García, a comprometerse con acabar con este modelo e camiñar cara a outro dun máximo de 17 horas.