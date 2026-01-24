La mala combustión de un generador de gasóleo en Narón (A Coruña) obliga a trasladar a una persona al hospital

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada al hospital por una intoxicación por monoxido de carbono en Narón (A Coruña), que ha ocurrido esta tarde en un taller situado en la Estrada de Castela, en la parroquia de Xubia, por la mala combustión de un generador de gasóleo.

Alrededor de las 15.20 horas, el 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido a través de una llamada del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, en la que se indicaba que dos personas habían resultado afectadas por una posible intoxicación por monóxido de carbono en un taller.

Posteriormente, los Bomberos --movilizados junto a agentes de la Policía Nacional y Local-- explicaron que el incidente fue provocado por una mala combustión de un generador de gasóleo. Como consecuencia, una de las personas afectadas tuvo que ser trasladada por el personal sanitario al centro hospitalario de referencia.