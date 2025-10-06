Una nueva manifestación contra Altri tomará las calles de Santiago de Compostela el próximo 14 de diciembre

Colectivos contra el proyecto de Altri en Palas de Rei celebran que este carezca de la subestación eléctrica necesaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), así como el resto de asociaciones y colectivos que integran la mesa de coordinación nacional contra Altri, han anunciado este lunes la convocatoria de una "gran manifestación nacional" el próximo 14 de diciembre en Santiago contra el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).

Así lo han anunciado en una rueda de prensa en Compostela, donde han recordado que esta movilización coincidirá con el aniversario de la manifestación celebrada el 15 de diciembre de 2024 "y en la que más de 100.000 personas llenaron la Praza do Obradoiro al grito de 'Altri Non'".

El presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, y el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, han llamado a la sociedad gallega a "seguir movilizándose" para reclamar a la Xunta que "deniegue ya" todo el expediente para autorizar el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo).

En este contexto, Rubido ha defendido que "fue la movilización histórica del pueblo gallego la que hizo que Altri se quedase fuera del Perte de descabornización y de las ayudas públicas de 250 millones de euros que la empresa demandaba".

En esta línea, se ha mostrado convencido de que esta nueva movilización convocada para el 14 de diciembre "puede dejar a Altri fuera definitivamente de la planificación eléctrica, la captación de agua y la autorización ambiental integrada de la Xunta".

"Estamos en un punto de inflexión, de ahí la importancia de esta movilización y de hacer el 14D una movilización histórica en la Praza do Obradoiro que sirva para que la Xunta deniegue definitivamente este proyecto", ha aseverado Rubido.

En concreto, ha desgranado que los objetivos de esta nueva convocatoria son "llegar hasta el final para conocer la letra pequeña y paralizar todas las autorizaciones pendientes de la Xunta".

"SIN AGUA, SIN ELECTRICIDAD Y SIN LICENCIA SOCIAL"

Sobre el hecho de que Altri carezca de la subestación eléctrica que demandaba para su proyecto en Palas de Rei, ambas plataformas han celebrado que este anuncio "va en el camino de sus demandas a las Administraciones Públicas para que no se autorice el proyecto".

El pasado 22 de septiembre, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunció en rueda de prnesa que Altri sería excluida de la planificación eléctrica 2025-30 al no cumplir con los requisitos necesarios.

Sin embargo, el presidente de la PDRA ha señalado que "estarán alerta y haciendo seguimiento en toda la tramitación, incluso formulando alegaciones, para que la aprobación definitiva de esta Planificación sea una realidad administrativa firme".

Así, ha advertido de que alegarán como "respuesta" ante "los anuncios de la Xunta y de las empresas que conforman el proyecto Gama de que alegarán contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco)".

En este contexto, también han acusado al Gobierno gallego de "mentir" al decir que esta decisión "implicaría dejar a toda la provincia de Lugo sin oportunidades parala expansión eléctrica".

"Miente, porque la subestación de la que estamos hablando serviría solo a la planta de celulosa de Altri, no a otras empresas. De hecho, ninguna otra empresa u organización social ha expresado quejas por la decisión ministerial", ha aseverado Juan Pedro Sánchez.

Con todo, el portavoz de la Plataforma Ulloa Viva ha insistido en que este proyecto que Altri quiere instalar en la localidad lucense de Palas de Rei "no tiene fondos públicos, ni agua, ni electricidad, ni licencia social".