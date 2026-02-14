Una manifestación corta la N-540 en la zona de Calde (Lugo) para denunciar la "inseguridad total" de la calzada - REMITIDA ALBERTO RODRÍGUEZ

LUGO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de manifestantes, según el presidente de la Asociación Xuntos por Lugo Alberto Rodríguez, han cortado ambos sentidos de la N-540, carretera que une la provincia lucense con Ourense, alrededor de media hora en la zona de Calde (Lugo) para protestar sobre el estado de una calzada que, a su entender, supone "una inseguridad total para los usuarios".

La movilización, descrita como un "gran éxito" por el presidente de la asociación convocante, ha transcurrido "sin incidentes" durante los minutos posteriores a su comienzo a las 11,00 horas de este sábado.

Rodríguez ha denunciado el "deterioro" de una carretera que, dada su "inseguridad", provoca que múltiples viajeros "busquen vías alternativas", repercutiendo ello en los negocios de las poblaciones por las que transcurre la N-540.

Con todo, la Asociación Xuntos por Lugo ha reclamado al Gobierno central que les brinde una solución con el objetivo de que los vecinos "puedan transitar con total tranquilidad y seguridad y no con el miedo actual debido al estado intransitable" de la vía.