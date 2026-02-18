Se mantiene en nivel rojo el río Miño a su paso por A Peroxa (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante o Risco de Inundacións en Galicia (Plan Inungal) en fase de preemergencia, centrada en la vigilancia y alerta temprana, por ello, continúa en nivel rojo en el río Miño a su paso por A Peroxa (Ourense).

Además, está activado el nivel naranja en A Coruña en el Xubia (San Sadurniño); Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); Tambre (Trazo) y en el Cambeda (Vimianzo). Así como en el Lérez a su paso por Pontevedra y en el Cabeiro a su paso por Redondela.

Con respecto a los embalses, los niveles de ocupación siguen siendo altos, en algunos casos por encima del 95 % de la capacidad de las presas. Según los registros de la CHMS, están desaguando los embalses de Montefurado y San Martiño en Quiroga (Lugo), con una caudal de salida de 146,52 metros cúbicos por segundo y 513,38 m2/seg, respectivamente.

También está desguando el embalse de Velle en Ourense (1.387,65 m3/seg), Bao en O Bolo (111,49 m3/seg) y el de Prada en A Veiga (25,56 m3/seg).