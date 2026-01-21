Maquinistas gallegos, "en shock" y "sensibles" por el recuerdo de Angrois y la meteorología adversa de Galicia

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). Los trenes habituales en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia circulan desde hoy con no - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Maquinistas gallegos se encuentran en estado de "shock" y se muestran "especialmente sensibles" tras los dos graves accidentes registrados en las últimas horas en la red ferroviaria peninsular, debido al recuerdo del descarrilamiento que hace 13 años ocasionó 80 muertes en Angrois (Santiago), y también por la certeza de circular en una comunidad en la que son frecuentes los episodios meteorológicos adversos.

De hecho, MeteoGalicia hizo balance este martes de un 2025 con un aumento de las lluvias concentradas y 192 días con algún tipo de aviso meteorológico.

En este escenario, los profesionales de Renfe que conducen los trenes en la red gallega, que evitan hacer declaraciones de forma directa, trasladan a través de sus representantes la "angustia" con la que reciben las informaciones relativas a los últimos siniestros, el de un Iryo y un Alvia en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla a la altura de Adamuz (Córdoba) y el de un convoy de Rodalies en Gelida (Barcelona), que han provocado la muerte de al menos 44 personas, tres de ellas maquinistas --uno viajaba como pasajero--.

Conscientes de que las circunstancias son "totalmente diferentes", como subraya el representante de CC.OO. en Adif Pedro Cano, la "preocupación" se centra en conocer cuáles fueron las causas de la tragedia en Adamuz y si hubo algún fallo en la vía, así como "qué protocolos" se activaron en Rodalies, coincidiendo con el paso de la borrasca Harry.

En declaraciones a Europa Press, los representantes sindicales rechazan entrar en el "juego de las elucubraciones", en palabras del portavoz de Sindicato Ferroviario en Pontevedra Miguel Fernández, y subrayan su "respeto" por las víctimas. En cualquier caso, ponen el foco en la necesidad de inversión en la infraestructura y en que "hasta hace poco solo se construía" y no se dedicaban fondos al mantenimiento, que "a lo mejor tampoco se hace de la manera correcta".

En una red "muy compleja" y que en los últimos años se ha incrementado de forma "exponencial", según advierte el afiliado a Semaf Diego López, el sector habla de un sistema de seguridad que "funciona muy bien", pero no se libra de fallas como la que se detectó en Angrois, donde la ausencia del 'ERTMS' para evitar el exceso de velocidad del tren en el último tramo fue, según la jueza, una de las causas del descarrilamiento en la curva de A Grandeira.

El del Alvia en A Grandeira, uno de los accidentes más graves de la historia del ferrocarril en España, fue "un palo para todos", por lo que los maquinistas gallegos están "muy concienciados", según Pedro Cano (CC.OO.). En ese caso, un jefe de maquinistas había avisado de la peligrosidad de la curva, pero Renfe y Adif siempre señalaron que la alerta no había llegado por los cauces adecuados.

Ahora, los maquinistas advierten que "determinadas líneas" en Galicia, como A Coruña-Ferrol, la de Feve entre Ferrol y Oviedo, y la del Miño presentan "circunstancias similares" a la de Barcelona. Al respecto, Juan Francisco Sánchez (CGT) llama la atención sobre la relativa frecuencia de desprendimientos por episodios meteorológicos adversos en la red gallega.

En cuanto al eje atlántico y la línea en la que se registró el accidente del Alvia (Santiago-Ourense), algunos usuarios han denunciado a través de las redes sociales "vibraciones" o "botes", al igual que en Córdoba.

"ESTÁNDARES MUY ALTOS"

"Confío plenamente en la red. El mantenimiento supone muchísimo dinero y los estándares de seguridad son muy altos", resalta Diego López (Semaf), actualmente en la gerencia de mercancías en Monforte. En su opinión, "mucho de lo que ha pasado" se debe a la liberalización y a la entrada de compañías privadas, cuyos trenes "pesan más y dañan muchísimo más la infraestructura".

En esta coyuntura, representantes de los sindicatos en Galicia piden "prudencia y sosiego" y apuntan a la reunión este jueves de los comités generales de empresa de Renfe y Adif --a las 12,30 y a las 13,30 horas, respectivamente--, que abordarán la convocatoria de huelga. Si sale adelante, apuestan por secundarla para reclamar "más seguridad" para trabajadores y usuarios y porque están "con el colectivo, siempre".