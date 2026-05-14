La Marcha Mundial das Mulleres elogia la "persistencia" de Caamaño: "Nos enseñó a no creer todo lo que nos impusieron"

VIGO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo 17 de mayo Galicia celebrará el Día das Letras Galegas homenajeando a la escritora y periodista Begoña Caamaño (Vigo, 1964-Santiago de Compostela, 2014), siendo así la octava mujer en recibir este reconocimiento.

Una mujer que "nunca dejó que la callasen, que la silenciasen", según reconocen sus propios allegados, reivindicando que el feminismo fue algo "transversal" a lo largo de su vida desde pequeña, incluso antes de saber ponerle nombre a lo que ella entendía como "justicia".

Su "persistencia" y la importancia de "no rendirse" son algunas de las enseñanzas que destacan aquellas que compartieron momentos con Caamaño: "Nos enseñó a no creer todo lo que siempre nos impusieron".

Así lo han señalado desde la Marcha Mundial das Mulleres (MMM) de Galicia, un colectivo feminista del que en su día formó parte la autora, al que se unió en el 2000, justo el año de su creación.

Pese a reconocer que casi ninguna de las mujeres que en la actualidad forma parte de la MMM conoció a Caamaño, sí destacan todas las anécdotas e historias que se le transmitieron de ella.

En declaraciones a Europa Press, la organización subraya con orgullo haber tenido como integrante a una mujer como Begoña, que sobresalía por su "chispa" y por sus ganas de fiesta al terminar cada reunión. También se ha transmitido entre generaciones el amor por el canto que tenía Caamaño, "pese a que su voz no siempre fuese muy afinada", bromean.

"Heredamos de ella la persistencia, la no rendición, el saber que nunca es tarde para que una mujer emprenda en lo que la haga sentirse libre, porque ese es el máximo exponente del feminismo", insisten desde MMM con admiración.

"Nos enseñó a cambiar discursos literarios, a no creer todo lo que siempre nos impusieron, a preferir a Penélope antes que a Ulises, al que representaba a veces como a un monstruo creado por el patriarcado y otras como una persona tierna y cuidadora cuando descubría lo que era el feminismo", han insistido.

Desde la asociación se han referido también a la importancia que tenía para Caamaño la sororidad, "que no es más que lealtad", apostillan.

Por todo ello, han celebrado que Begoña Caamaño haya sido galardonada con el Día das Letras Galegas 2026, "demostrando que la voz feminista de una mujer gallega puede cambiarlo todo". "Solo hay que querer ser libre", sentencian desde la Marcha Mundial das Mulleres.

FEMINISMO

En la misma línea ha hablado la hermana de la autora, Beatriz Caamaño, quien no es consciente de cuándo el feminismo "entró" en su casa. Sin embargo, ella relata cómo su madre siempre crió a sus cuatro hijos (dos hombres y dos mujeres) en igualdad.

"Tuvimos una madre que se vio desengañada por la vida. Se casó como mandaba la tradición, dejó de trabajar como mandaba la tradición y empezó a tener hijos como mandaba la tradición. No obstante, le saltaron todas las alarmas. Su vida maravillosa con un hombre maravilloso y con su papel de esposa maravillosa se vino abajo. Estaba desbordada", ha relatado en una entrevista concedida a Europa Press.

Esta mujer, "sin ser consciente", trató de criar a sus hijos en igualdad, compartiendo las labores domésticas. "De alguna manera, sin ser consciente de lo que hacía, nos fue educando en la independencia de la mujer, en no echarse atrás, en no creerse el papel asignado a la mujer en la sociedad", añade la hermana de la autora con mucho cariño hacia su madre.

Además, ha subrayado que Begoña, Bego como la llamaban en casa, tenía un carácter justiciero desde muy niña. "Cuando salíamos a jugar a la calle, no consentía que nadie la desplazase. Si ella quería jugar con los chicos, no permitía que le dijesen que no. Incluso les reventaba el juego a ellos si no le dejaban participar", explica entre risas, plasmando la importancia que tenía la "justicia" para la escritora.

"No es que ella abrazase una doctrina, es que habitaba en ella", ha insistido su hermana, subrayando que el feminismo era algo "transversal" en la vida de Caamaño, que claramente se dejaba notar en el periodismo que realizaba y en sus obras literarias.

Beatriz Caamaño ha hablado de la importancia a día de hoy de no dar "ni un paso atrás" en el feminismo, porque "levantar cosas es muy difícil" pero que caigan "es facilísimo". "El feminismo no es solo una batalla de las mujeres, es de toda la sociedad. Nos incluye a todos", ha sentenciado.