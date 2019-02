En Marea afea a los alcaldes que pidan una coalición electoral cuando sus mareas están constituidas como partidos

Publicado 20/02/2019 14:00:27 CET

"Lo que es bueno para lo local es bueno para lo estatal", asevera Ana Seijas durante la presentación de las primarias de En Marea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la coordinadora de En Marea, Ana Seijas, ha afeado a los 'alcaldes del cambio' --Martiño Noriega (Santiago) y Xulio Ferreiro (A Coruña)-- que llamen a articular una coalición entre los diferentes actores del 'rupturismo' para las elecciones generales y no concurrir bajo el paraguas del partido instrumental cuando las mareas que ellos mismos lideran están constituidas con esa fórmula.

"Lo que es bueno para lo local es bueno para lo estatal", ha asegurado Seijas, a preguntas de los periodistas, durante la presentación de las primarias de En Marea para elegir sus candidatos para las generales, cuyos resultados se conocerán el 10 de marzo.

Cinco días después, el 15 de marzo, se cierra el plazo de presentación de coaliciones electorales, la fórmula elegida por el espacio 'rupturista' en 2015 y 2016 para presentarse a las generales pero que la dirección de En Marea que encabeza Luís Villares descarta por completo.

Así, mientras los actores del sector crítico con la dirección del partido instrumental --Anova, EU, Podemos y las mareas de Santiago, A Coruña y Ferrol-- trabajan en la reedición de la coalición de 2016, En Marea ha puesto en marcha su maquinaria electoral para el 28 de abril, cita en la que concurrirán en "solitario" como partido.

"El lugar de encuentro es En Marea. Es el espacio donde nadie queda excluido", ha incidido Ana Seijas, que recuerda que el partido instrumental fue creado en el verano de 2016 como fórmula para superar el modelo de "coaliciones" y abrir la puerta a la participación de personas no afiliadas a partidos políticos.

Por ello, critica que los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro, y Santiago, Martiño Noriega, --quienes promovieron en su día la configuración de En Marea como partido de adscripción individual en el que está permitida la doble militancia-- quieran ahora retornar al modelo de coalición cuando las mareas que Ferreiro y Noriega encabezan están constituidas del mismo modo que En Marea.

LLAMADA A LA UNIDAD, PERO DENTRO DE EN MAREA

Así las cosas, como ha sostenido en las últimas jornadas el portavoz de la formación, Luís Villares; Ana Seijas ha insistido en la llamada a la unidad para presentarse a las elecciones pero siempre con En Marea como punto de encuentro.

De este modo, Seijas sostiene que no es En Marea quien "rompe" con sus socios al haber dado los primeros pasos para la configuración de su candidatura en solitario para el 28 de abril. "No estamos rompiendo ninguna unidad. Hay una serie de organizaciones que trabajan dentro de En Marea y que deberían seguir haciéndolo", ha añadido.

No obstante, el sector crítico con la dirección de Villares no participa activamente en el partido instrumental tras las polémicas primarias en las que el magistrado renovó su liderazgo. Anova, EU, Podemos y el resto de mareas municipalistas que apoyaban la candidatura del sector crítico no reconocen el resultado de las votaciones al darse en un proceso que consideran viciado. Desde entonces, permanecen vacíos los 14 asientos en el Consello das Mareas (órgano máximo de dirección entre plenarios) logrados por esta lista en el proceso de primarias.

Cuestionada sobre si la posible división en dos listas del proyecto 'rupturista' puede repetirse en las municipales del 26 de mayo en ciudades como A Coruña o Santiago, Ana Seijas ha remarcado que la "apuesta" de En Marea es "que haya una única lista a nivel local y a nivel nacional".

SENADO

Asimismo, En Marea insiste en su ofrecimiento a PSdeG y BNG para articular un "frente amplio" bajo una única candidatura para el Senado de cara a "frenar el bloqueo" que, dicen, practica la fuerza mayoritaria en la Cámara Alta.

"Un lugar de encuentro donde todas las personas y fuerzas progresistas puedan participar juntas para tratar de que el PP no tenga por Galicia doce senadores que puedan bloquear las acciones legislativas del Congreso", ha indicado.

No obstante, dicho ofrecimiento, anunciado el pasado fin de semana, ya fue rechazado por el Partido Socialista. "Si En Marea quiere ennoviarse con el BNG, que no nos use de carabina", ironizó el pasado lunes el portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga.

PRIMARIAS DE EN MAREA

Así las cosas, En Marea celebrará sus primarias para escoger sus candidatos al Congreso de los Diputados en la primera quincena del próximo mes de marzo. El plazo para la presentación de candidaturas se cierra el 28 de febrero, mientras que las votaciones se desarrollarán entre el 8 y el 10 de marzo. Un día más tarde se conocerán los resultados provisionales.

Ana Seijas ha declarado que las primarias de En Marea están "abiertas a toda la ciudadanía", ya que el "único" requisito es estar inscrito en el partido instrumental. El censo quedará clausurado el día del final del plazo para presentar candidaturas, el 28 de febrero.

La portavoz de la coordinadora ha destacado tres ejes sobre los que pivota la apuesta de En Marea: el "regeneracionismo democrático" que emana "del 15M", "contribuir al espacio de progreso y de justicia social" y llevar "la voz de los gallegos" a Madrid.