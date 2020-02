En Marea se posiciona como "el único partido progresista gallego" que puede poner "los puntos sobre las íes" al Gobierno

Publicado 02/02/2020 13:07:54 CET

Llama a la "cooperación preelectoral" y postelectoral para "tejer alianzas amplias" que permitan acabar con "el régimen decrépito" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, considera que su partido es "la única fuerza progresista gallega" en situación de "poner los puntos sobre las íes" al Gobierno respecto a las medidas que deben ponerse en marcha en Galicia, ya que Podemos, PSOE y BNG tienen "ataduras" por sur pactos.

Así es como se posiciona En Marea de cara a las autonómicas, una cita que "acabará con el régimen decrépito" del PPdeG que "tiene los días contados", según las palabras de Villares este domingo en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press.

Sobre los comicios electorales, el portavoz del partido también ha explicado que su formación "está dispuesta a dialogar para llegar a acuerdos" con la "intención" de que sus votos "sumen eficazmente" a construir una "mayoría de progreso", bien sea en solitario o con otras fuerzas.

Sin embargo, el también diputado no ha dejado claro cuáles son eses otros partidos con los que quiere establecer acuerdos. Si bien no ha negado contactos con BNG y Anova, prefiere "reservarse" el contenido de sus conversaciones y los pasos que se irán dando hasta que se convoquen las elecciones, sobre las que "supone" que Feijóo no adelantará porque "no le interesa equiparar el momento político al debate de Cataluña".

Su partido tratará de construir para esa cita un "espacio progresista gallego ecologista, feminista y social" y dentro de esos principios caben todas las fuerzas políticas progresistas gallegas "soberanas", lo que excluiría a Podemos y Esquerda Unida, ya que "dependen de otras fuerzas estatales que en el pasado demostraron someter cualquier acción política en Galicia a su partido" en Madrid.

Por este motivo, las "políticas de alianza" con ellos quedarían para "después de las elecciones", ha explicado Villares al respecto. En cualquier caso, el político y magistrado ha asegurado que no pondrá "líneas rojas", límites que "casan mal con la política actual" y ha hecho un llamamiento a la "cooperación preelectoral" para "tejer alianzas amplias" que respondan a "la voluntad ciudadana".

"HORIZONTE DE ESPERANZA" FRENTE AL PPDEG

Tiene "muy claro" que "los derechos de las mayorías sociales van por delante" de las siglas del partido y "la gente ya no quiere más políticas de Núñez Feijóo" en el ámbito sanitario, ha ejemplificado. Para poder enfrentarse al PPdeG sabe que "las alternativas a Feijóo" pasan por "dialogar necesariamente".

Luís Villares ha destacado el "peligro" que supone que el Partido Popular revalide el Gobierno en Galicia. "Hace nada el PP decía que no pactaba con nadie y ahora está con Vox", critica. Igualmente ha acusado al PPdeG de "votar en contra de medidas que pretenden que el discurso del partido de ultraderecha penetre en la Comunidad.

"El PP vota en contra" de iniciativas para combatir "la homofobia, el machismo" y también contra lo que favorece "el autogobierno en Galicia", algo que para él "desacredita el discurso de Núñez Feijóo".

Frente a esto, En Marea trata de "ofrecer un horizonte de esperanza" también a día de hoy desde el Parlamento gallego, donde quieren tener "reflejo institucional" a través de la constitución de un grupo propio después de que la diputada Mariló Candedo se desmarcase de Común da Esquerda para posicionarse con Villares.

INDUSTRIA E IVA

En cuanto a otros asuntos de la actualidad política como la demanda del IVA al Estado por parte de las Comunidades, Villares considera que "la vía judicial acabará mal" y propone "una modificación de la normal con una disposición adicional con carácter retroactivo" para que sea posible la transferencia de los 200 millones de euros que corresponden al pago del IVA en Galicia.

Asegura que la legislación actual "es materialmente injusta" y culpa al PP de que así sea, ya que fue Cristóbal Montoro, cuando era ministro, el que modificó la ley para que no se pudiese entregar ese dinero pasados dos años de su habilitación. En este sentido, acusa al PPdeG que utilizar este caso como "un motivo de confrontación con el PSOE" y no como "la voluntad de tener más recursos para Galicia".

En cuanto a la situación de las industrias electrointensivas cree que es necesario "acabar con los lobbys eléctricos" a través de una nueva regulación del sector eléctrico en el que se "inserte el Estatuto para las electrointensivas", aunque cree que "esto no va a suceder" porque antiguos políticos como Felipe González o José María Aznar forman parte de estos lobbys y "presionarán a sus partidos" para que no planteen estas medidas.

Por otra parte, "En Marea da por cerrada la térmica y tiene que ser así. Es inviable en términos de contaminación", pero a juicio de Villares "esto se sabía hace diez años y la Xunta no hizo nada". Por este motivo, apuesta por dos mapas de transición sostenibles, uno en Cerceda y otro en la comarca de Ferrolterra, para "desarrollar un pull industrial de ensamblaje de fabricación de energía eólica marina" y construir "los motores" y no solo las plataformas de los molinos. Según él, Galicia tiene "el mejor capital humano, las mejores instalaciones y capacidad para hacerlo".