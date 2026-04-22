María Reigosa asegura que no se presentará a la plaza que PSOE y BNG vinculan con su apoyo a la moción en Lugo

La concejala del PP y futura alcaldesa, Elena Candia (i), y la concejala tránsfuga del PSOE, María Reigosa (d), ofrecen declaraciones a los medios con motivo de la presentación de la moción de censura para arrebatar el gobierno de Lugo al bipartito de PSO- Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa ha asegurado que no se presentará a la plaza de empleo público correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en la provincia que el PSOE y el BNG vinculan con su apoyo a la moción de censura impulsada por el PP contra el gobierno bipartito.

Así lo ha trasladado este jueves en su comparecencia ante los medios junto a la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, y el resto de ediles del PP en el Ayuntamiento.

En su intervención, Reigosa ha recordado que dejó el Grupo Municipal Socialista por "discrepancias" con la forma de entender la labor pública y ha sostenido que los "ataques e insultos" no deberían tener cabida en la vida pública.

Dicho esto, ha manifestado querer aclarar las "informaciones falsas" que circulan sobre "una supuesta plaza creada" a su "medida". Así, ha dicho que no se trata de "nada nuevo" sino de un proceso en curso, y que las condiciones de esta vacante "supondrían la igualdad o el empeoramiento" con respecto a su situación profesional actual.

"Es necesario recordar que esta plaza fue creada hace más de un año y publicada en un decreto de estructura de diciembre de 2024, cuando la Xunta asumía las competencias", ha dicho para señalar que en las mismas condiciones fue convocada en las "tres provincias y con la misma titulación: arquitecto o ingeniero de caminos".

Además, ha señalado que, posteriormente, se abrió al personal del Estado porque "quedó desierta hasta en tres ocasiones".

"Y para despejar la duda, quiero decirlo muy claro: no me voy a presentar", ha subrayado para asegurar que su compromiso con el proyecto que presenta el PP "no responde a ningún interés personal ni económico, sino únicamente a la situación que vive Lugo".

"MECANISMO PLENAMENTE CONSTITUCIONAL"

Reigosa ha defendido que la moción de censura es un mecanismo democrático "plenamente" constitucional que se pone en marcha cuando un gobierno no cumple el programa con el que fue elegido y ha argumentado que la realidad de Lugo es "evidente": "Una ciudad parada, con un gobierno incapaz de funcionar y dar respuestas a los problemas del día a día de la ciudadanía", ha afirmado.

En este contexto, ha asegurado que tomó "una decisión responsable" desde la convicción de que Lugo necesita desbloquearse y avanzar". Una decisión que ha destacado que es "firme" y que "está basada en el compromiso con Lugo y con la necesidad de abrir una nueva etapa para las ciudades y sus vecinos", ha dicho.

Además, interpelada al respecto, ha asegurado haber sufrido "presiones" esta semana para que no firmase la moción de censura y ha afirmado que, entre las llamadas que recibió, estuvo una del "alcalde de Castroverde, José maría Arias", quien, según ha dicho, le aseguró que también estaba "descontento" con algunas cosas con el PSOE, pero le pidió que hablase con el regidor para "recuperar la dedicación". "Me habló muy noblemente, educado...", ha sostenido.

PAPEL EL FUTURO GOBIERNO

Por su parte, en la rueda de prensa y preguntada sobre el papel que Reigosa tendrá en el futuro gobierno local, Elana Candia ha sostenido que será después de la votación de la propia moción de censura cuando anunciará cómo se organizará el gobierno.

Dicho esto, ha afirmado que María Reigosa cuenta con la confianza del PP. "Estoy segura que trabajaremos codo con codo", ha afirmado en una respuesta en la que ha asegurado que "todos tendrán un papel", "cumpliendo la ley".

"Somos 13 y todos somos importantes", ha incidido incluyendo a Reigosa en su equipo.