María Reigosa confirma su apoyo a los presupuestos de Lugo, que se votan el viernes, "por responsabilidad"

LUGO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Lugo María Reigosa, que pidió recientemente la baja del PSOE, ha zanjado este jueves las dudas sobre la aprobación de los presupuestos municipales en el pleno extraordinario convocado para este vierne al asegurar que votará afirmativamente y que lo hará "por responsabilidad".

Así lo ha manifestado este jueves la concejala, que recientemente se posicionó con el PP en una votación en el último pleno, fuera de la disciplina del partido tras acceder al cargo hace unos meses. De hecho, abandonó el PSOE hace unas semanas, aunque se mantiene como concejala.

María Reigosa ha recordado que el pasado 21 de enero manifestó públicamente que votaría a favor de los presupuestos municipales. "Y esa continúa siendo hoy mi posición", ha subrayado.

Por lo tanto, ha asegurado que este viernes, en el pleno que está convocado a las 10.00 horas, mantendrá el voto de apoyo. "La responsabilidad y la seriedad en el ejercicio de la función pública guían mis decisiones, desde una forma de actuar basada en la coherencia y en el respeto a la palabra dada", ha destacado en un comunicado afirmando que tiene intención en "contribuir a la estabilidad institucional y al correcto funcionamiento del Ayuntamiento, pensando siempre en lo mejor para Lugo y para sus vecinos y vecinas".

PSOE y BNG se manifestaron el pasado miércoles convencidos de que los presupuestos contarán con el respaldo suficiente para ser aprobados. Alegaron que solo se presentaron enmiendas que suponen menos de 1 % del total de las cuentas, que ascienden a 131,9 millones de euros, "por lo que podemos interpretar que el grupo de la oposición está de acuerdo con el resto", explicaba este miércoles su portavoz, Ana González Abelleira.