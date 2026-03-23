Maria Reigosa deja en minoría al gobierno local de Lugo y pasa a ser concejala no adscrita

Archivo - El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, con la nueva edil María Reigosa - AYUNTAMIENTO DE LUGO - Archivo

LUGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edil de Lugo María Reigosa ha comunicado este lunes su decisión de abandonar el Grupo Municipal Socialista, lo que implica que dejará en minoría al gobierno local formado por PSOE y BNG, y pasar a la condición de concejala no adscrita en el Ayuntamiento lucense.

Reigosa ha señalado que se trata de una "decisión meditada, adoptada tras las discrepancias sostenidas en la forma de entender y desarrollar la labor municipal" y desde la "convicción" de que, en la situación actual, debe ejercer su responsabilidad "con plena coherencia, independencia de criterio y lealtad al interés general".

"Seguirá desempeñando mi función con seriedad, respeto institucional y compromiso con los vecinos y vecinas de Lugo", ha trasladado la concejala.

María Reigosa ha confirmado de este modo su ruptura total con el gobierno municipal, tras dimitir el pasado mes de diciembre sus funciones como responsable local de Medio Rural y, posteriormente, apartarse de las filas socialistas.

Pese a que había dejado la militancia del PSOE, Reigosa continuaba formando parte del Grupo Municipal Socialista pero, con su decisión de este lunes, confirma una ruptura que ya se había escenificado en varios plenos, en los que la concejala votó algunos asuntos con el Partido Popular.

De este modo, el gobierno bipartito de Lugo se queda en minoría, con 12 concejales --siete PSOE y cinco BNG--, frente a los otros 12 con los que cuenta el PP y el acta de Reigosa, cuyo voto será clave para la gobernabilidad.

Una situación paralela a la que PSOE y BNG afrontan en la Diputación de Lugo, donde tras apartarse de las filas socialistas por la denuncia contra él por presunto acoso sexual, el expresidente socialista José Tomé y ahora no adscrito se mantiene como clave para la gobernabilidad de la institución provincial.