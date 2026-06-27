Más de 1.000 alumnos y docentes viajan este verano al extranjero gracias al programa Galemundo de la Xunta

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participa en la jornada de bienvenida del programa Galemundo - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este sábado en la jornada de bienvenida a los 643 alumnos de Bachillerato que este verano viajarán al extranjero para realizar estancias de tres semanas con el apoyo de la Xunta para perfeccionar sus competencias en distintas lenguas a través de las bolsas del programa Galemundo.

Según explican en un comunicado, a estos chicos de Bachillerato beneficiarios de estas estancias de verano, se suman otros 184 alumnos universitarios que también disfrutan de bolsas para cursos de idiomas en cualquier país del mundo a lo largo de estos meses y otros 308 profesores.

El titular del departamento de Educación de la Xunta, que estuvo acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, animó a los estudiantes a aprovechar al máximo esta experiencia para crecer en el campo personal y actuar como embajadores de la Galicia Calidade en sus respectivos destinos. Concretamente, en Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia durante los meses de julio y agosto.

El Gobierno gallego destina 2,4 millones de euros para cubrir entre el 69% y el 92% del coste de las estancias de los estudiantes en Reino Unido (345 personas), Canadá (228), Francia (60) y Alemania (diez).

Con cargo a esta partida, la Xunta sufraga parte de los gastos de contratación de los monitores que acompañan a cada grupo, mantenimiento y alojamiento, traslados para actividades, docencia y material escolar, actividades culturales, deportivas y complementarias, seguros de accidentes y certificado de realización del curso.

COMUNIDAD LÍDER EN INGLÉS

Román Rodríguez recordó además que estos viajes forman parte del amplio abanico de iniciativas que el Gobierno gallego tiene en marcha a través del programa Galemundo, dotado con 18 millones de euros para la mejora del aprendizaje de idiomas entre la comunidad escolar y del que se benefician más de 8.300 personas entre estudiantes y docentes este curso.

El conselleiro de Educación subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia global de plurilingüismo que está dando "excelentes resultados", situando a Galicia como la comunidad con mayor nivel de inglés segundo el informe Education First (EF).

Así, por ejemplo, en el marco del programa comunitario Erasmus+, casi 5.200 estudiantes y profesores realizan movilidades en el extranjero durante el curso.

A esto se añaden los estudiantes y profesores de Formación Profesional, con bolsas para realizar estancias en el extranjero con el objetivo de fortalecer su conocimiento de idiomas, mejorar sus competencias técnicas y adquirir una visión más global desde la perspectiva empresarial.