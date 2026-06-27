Más de 1.000 alumnos y docentes viajan este verano al extranjero gracias al programa Galemundo de la Xunta

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participa en la jornada de bienvenida del programa Galemundo
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participa en la jornada de bienvenida del programa Galemundo - MONICA ARCAY CARRO
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 27 junio 2026 14:01
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este sábado en la jornada de bienvenida a los 643 alumnos de Bachillerato que este verano viajarán al extranjero para realizar estancias de tres semanas con el apoyo de la Xunta para perfeccionar sus competencias en distintas lenguas a través de las bolsas del programa Galemundo.

   Según explican en un comunicado, a estos chicos de Bachillerato beneficiarios de estas estancias de verano, se suman otros 184 alumnos universitarios que también disfrutan de bolsas para cursos de idiomas en cualquier país del mundo a lo largo de estos meses y otros 308 profesores.

   El titular del departamento de Educación de la Xunta, que estuvo acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, animó a los estudiantes a aprovechar al máximo esta experiencia para crecer en el campo personal y actuar como embajadores de la Galicia Calidade en sus respectivos destinos. Concretamente, en Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia durante los meses de julio y agosto.

   El Gobierno gallego destina 2,4 millones de euros para cubrir entre el 69% y el 92% del coste de las estancias de los estudiantes en Reino Unido (345 personas), Canadá (228), Francia (60) y Alemania (diez).

   Con cargo a esta partida, la Xunta sufraga parte de los gastos de contratación de los monitores que acompañan a cada grupo, mantenimiento y alojamiento, traslados para actividades, docencia y material escolar, actividades culturales, deportivas y complementarias, seguros de accidentes y certificado de realización del curso.

COMUNIDAD LÍDER EN INGLÉS

   Román Rodríguez recordó además que estos viajes forman parte del amplio abanico de iniciativas que el Gobierno gallego tiene en marcha a través del programa Galemundo, dotado con 18 millones de euros para la mejora del aprendizaje de idiomas entre la comunidad escolar y del que se benefician más de 8.300 personas entre estudiantes y docentes este curso.

   El conselleiro de Educación subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia global de plurilingüismo que está dando "excelentes resultados", situando a Galicia como la comunidad con mayor nivel de inglés segundo el informe Education First (EF).

   Así, por ejemplo, en el marco del programa comunitario Erasmus+, casi 5.200 estudiantes y profesores realizan movilidades en el extranjero durante el curso.

   A esto se añaden los estudiantes y profesores de Formación Profesional, con bolsas para realizar estancias en el extranjero con el objetivo de fortalecer su conocimiento de idiomas, mejorar sus competencias técnicas y adquirir una visión más global desde la perspectiva empresarial.

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