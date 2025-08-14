Más de 1.000 vehículos retenidos en la A-52, cortada entre Xinzo y Benavente, y la Guardia Civil pide responsabilidad

Aldea de Requeixo, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-52, que une Galicia con Castilla y León, se encuentra totalmente cortada desde Xinzo a Benavente por la oleada de incendios sin control que afecta a la provincia de Ourense.

Ante esto, la Guardia Civil ha emitido un comunicado y ha hecho un llamamiento a la sociedad a ser responsables y ha detallado que hay más de 1.000 vehículos retenidos.

Durante la jornada de este jueves los incendios han provocado cortes en varios puntos de la autovía de las Rías Baixas, así como en la N-525.

Asimismo, la circulación de trenes entre Galicia y Madrid está cancelada para el resto del día debido a la ola de incendios.