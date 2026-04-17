Más de 15.000 personas se inscriben en las oposiciones de Educación que se celebrarán este verano

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Oferta de empleo público - ÁLVARO BALLESTEROS / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15.733 personas se han inscrito para participar en las oposiciones de enseñanza que se celebrarán este verano en Galicia, según la lista provisional de admitidos publicada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

Esta cifra supone un descenso del 23% en el número de aspirantes --4.689 menos que el año anterior-- debido a que, por primera vez, los interinos no tienen la obligación de presentarse al examen tras un acuerdo firmado con los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT-SP Ensino y CSIF.

La Xunta convoca para este proceso un total de 1.601 plazas, del total de plazas, 1.388 son de nuevo ingreso y 213 corresponden a promoción interna para docentes que ya cuentan con plaza y desean incorporarse al cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria.

Las pruebas se desarrollarán entre el 20 de junio y el 19 de julio en diversas localidades gallegas que se concretarán en las próximas semanas.

DISTRIBUCIÓN POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES

Por categorías, el cuerpo de maestros cuenta con 476 plazas distribuidas en ocho especialidades, para las que se han admitido 7.132 personas. Las especialidades con mayor oferta son Educación Primaria (125 plazas), Pedagogía Terapéutica (95) y Educación Infantil (80).

En cuanto al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, se convocan 852 plazas en 34 especialidades, con un total de 8.213 aspirantes admitidos. Destacan las plazas en Inglés (147), Lengua y Literatura Gallega (80) y Matemáticas (50).

Por su parte, el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP ofrece 60 plazas en cinco especialidades, con 521 admitidos.