Más de 16.000 personas aspiran este fin de semana a 256 plazas en oposiciones, que estrenan medidas de vigilancia

Archivo - Miles de aspirantes se han vestido de negro como protesta mientras realizan las oposiciones de Enfermería del Sergas, en el Recinto Ferial, a 25 de junio de 2023, en Silleda, Pontevedra, Galicia (España). El sindicato ‘Enfermeiras Eventuais en L - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16.278 aspirantes están llamados a participar en las oposiciones de la Xunta que se celebrarán este fin de semana en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra) para acceder a 256 plazas de empleo público.

Las pruebas comenzarán este sábado, 19 de septiembre, a las 9,00 horas de la mañana, para cubrir 59 plazas del cuerpo superior (A1), a las que están convocadas 1.323 personas. Por la tarde, a partir de las 15,30 horas, están llamadas a participar 1.851 aspirantes, convocados para 40 plazas del cuerpo de gestión (A2).

El domingo, 20 de septiembre, a las 9,00 horas, 6.745 opositores se presentarán a la convocatoria del cuerpo administrativo (C1), que cuenta con 74 plazas.

En la tarde del domingo, a partir de las 15,30 horas, están llamadas a participar 6.359 aspirantes convocados para 83 plazas del cuerpo auxiliar (C2).

NUEVAS MEDIDAS

Un operativo formado por aproximadamente 275 personas controlará que todos los procesos selectivos se desarrollen de manera correcta y con total seguridad. El recinto ferial de Silleda dispondrá también de una ambulancia, habilitada por la Administración gallega para atender cualquier incidencia.

Las personas que concurran a estos procesos selectivos podrán consultar toda la información relativa a las pruebas y a las medidas de seguridad en el portal corporativo https://www.xunta.gal/funcion-publica.

La Consellería de Facenda e Administración Pública pondrá en marcha en los procesos selectivos de este fin de semana las nuevas medidas de vigilancia y control en las oposiciones, lo que permitirán detectar la presencia de dispositivos electrónicos no permitidos durante la realización de las pruebas.

Estas actuaciones permitirán mediante equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos u otras tecnologías análogas de detección no intrusiva identificar la utilización de dispositivos electrónicos no permitidos.

Con este fin, se realizarán controles periódicos durante la realización de los exámenes, sin causar molestias a las personas presentadas, y a las salidas de los aseos interiores. Las actuaciones de verificación "se desarrollarán con pleno respeto a la dignidad, intimidad y demás derechos de las personas aspirantes, observando en todo momento los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad", sostiene la Xunta.

Asimismo, la negativa reiterada a someterse a las comprobaciones requeridas o la detección o utilización de dispositivos o materiales prohibidos podrá dar lugar a la adopción de las medidas previstas en las instrucciones, incluida la expulsión del examen y la anulación del ejercicio.

En este sentido, las propias instrucciones establecen que no estará permitida la entrada ni la permanencia en los espacios destinados a realizar las pruebas con teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo, gafas con cámara, videocámara y/o dispositivos digitales y/o de inteligencia artificial o integrable mediante conexión y sus fundas, dispositivos con conectividad inalámbrica, auriculares, microauriculares, lentes inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización, sistemas de transmisión o recepción de datos y cualesquiera otros dispositivos o elementos de características análogas que sean susceptibles de servir como apoyo o consulta para la realización de los ejercicios.

Solamente se permitirá el acceso con dispositivos electrónicos a aquellas personas aspirantes que, por razones clínicas, tengan autorizada una adaptación de medios o su utilización, previa justificación.

La Xunta recomienda a las personas aspirantes acudir exclusivamente con los objetos estrictamente necesarios para la realización del examen (lápiz del número 2 y goma de borrar), ya que no se habilitará ningún servicio de custodia o depósito de dispositivos o materiales no permitidos.

La mera posesión de cualquier dispositivo o elemento prohibido en el espacio destinado a realizar la prueba, con independencia de que estén apagados o sin emplear, será causa de expulsión del examen con las consecuencias previstas en las instrucciones generales publicadas.