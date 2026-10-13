Más de 2,7 millones de gallegos están llamados a votar en las generales, 45.758 más que en 2023

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El censo electoral cuenta con 2.734.381 gallegos que podrán votar en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra supone 45.758 electores más que en las generales del 23 de julio de 2023, cuando el censo electoral se situó en 2.688.623 gallegos con derecho a voto.

Del total, 57.881 son nuevos electores que podrán participar por primera vez en Galicia en unas elecciones generales por haber cumplido do 18 años de la anterior votación a Cortes.

Entre los más de 2,7 millones de gallegos con derechos a voto, el número de electores en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es de 516.669. El dato de Galicia del CERA supone el más elevado entre comunidades, por encima de Madrid (498.874 personas).

El reparto de electores por provincias es el siguiente: A Coruña (1.106.690), Pontevedra (926.408), Ourense (360.252) y Lugo (341.031).

Las elecciones del 29 de noviembre contará con 3.912 mesas electorales situadas en 2.310 locales electorales de los 313 municipios gallegos.

El censo electoral se revisa permanentemente y el vigente para los comicios del 29 de noviembre es el existente a fecha de 1 de agosto, como establece la ley. Desde el pasado lunes, 12 de octubre, hasta el día 19 se expondrá en los ayuntamientos para que los ciudadanos puedan comprobar su inscripción y formular reclamaciones.

MÁS DE 38,7 LLAMADOS A VOTAR EN ESPAÑA

Casi 38,73 millones de españoles están inscritos en el censo electoral para los comicios al Congreso y al Senado del próximo 23 de julio, incluyendo a 2,35 millones que residen en el extranjero, según los datos que ha dado a conocer este viernes la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con las elecciones de julio de 2023, este año podrá votar un total de 1.261.924 electores más, lo que supone un aumento del 3,36%. De ellos, hay 420.000 españoles más inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que podrán votar en el extranjero.

A falta de esa actualización, los llamados a las urnas el 29 de noviembre son 38.728.356 electores, todos de nacionalidad española ya que es un requisito imprescindible para ejercer el derecho al voto en comicios generales. Los extranjeros sólo pueden participar en municipales en las localidades donde residen.

1,6 MILLONES DE NUEVOS ELECTORES

De ese electorado, 35.141.122 personas residen en España --817.589 más que en los comicios de 2023-- y entre ellos 1.615.127 jóvenes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada también de forma anticipada el 23 de julio de 2023.

Por provincias, que es la circunscripción para repartir escaños al Congreso, las que aportan más electores son Madrid, con 5.536.913 electores, 688.900 más que en las pasadas generales. Este importante incremento ha otorgado a la provincia un escaño más, hasta llegar a los 38, en detrimento de Cádiz, que ha perdido uno.

La segunda provincia española con más electores es Barcelona (4.398.757), Valencia (2.067.797) y Sevilla (1.606.972), y las que menos son Soria (77.069), Teruel (106.251) y Segovia (121.460) así como Ceuta y Melilla (65.591 y 63.968 electores, respectivamente).

A partir del 2 de noviembre se enviarán a los domicilios las tarjetas censales en la que se informará al ciudadano de la mesa y el local electoral donde podrá votar.

EXPECTACIÓN POR EL VOTO EN EL EXTRANJERO

El voto de los españoles residentes en el extranjero cobra especial relevancia en estas elecciones por la polémica suscitada en torno a la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinadas inscripciones en el censo electoral de beneficiarios de esta norma, una medida que la Abogacía del Estado ha pedido levantar ante la proximidad del 29N.

El INE acredita a 2.769.645 electores que viven en el extranjero podrán votar a finales de noviembre. La mayoría residen en Argentina, con 524.852 personas, 90.000 más que en las elecciones de 2023; seguido de Francia, con 267.387 electores; Estados Unidos, con 213.007; México, con 192.177; Cuba, con 169.290; Alemania, con 157.637; y Reino Unido, con 154.907 electores; entre otros.

Además, hay que recordar que por segunda vez en unas elecciones generales, tras la derogación del 'voto rogado', los españoles inscritos en el censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán votar en una generales sin tener que solicitarlo antes.

El Tribunal Supremo (TS) rechazó el pasado lunes el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y ha señalado que no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio. La estimación es de que hay 163.020 electores españoles inscritos en el CERA que han adquirido la nacionalidad por aplicación de la 'ley de nietos'.

La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores del 21 al 26 de noviembre, que son los días habilitados para el depósito del voto en urna. Los electores que viven fuera de España podrán comprobar sus datos de inscripción en las oficinas consulares del 12 al 19 de octubre.

CONSULTAS EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL INE

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.

Además, también a través de la sede electrónica del INE o en los ayuntamientos y oficinas provinciales de la OCE, los electores que podrán solicitar no recibir propaganda electoral de los partidos políticos. Lo podrán pedir hasta el 19 de octubre.

CAMBIO EN LA ENTREGA DE COPIAS DEL CENSO A LAS CANDIDATURAS

Por otro lado, en estos comicios el procedimiento de entrega de las copias del censo electoral a los representantes de las candidaturas proclamadas que las soliciten será mediante descarga en un portal del INE. Como requisito, en la solicitud de las copias deberán aportar dos cuentas de correo electrónico que se utilizarán para enviar a la candidatura información del portal y las contraseñas para acceso a los ficheros y la apertura de los mismos.

Adicionalmente, las delegaciones provinciales de la OCE atienden las consultas sobre las actuaciones de su competencia (inscripción en el censo, mesas y locales electorales, tarjetas censales, voto por correo, etc.) en sus oficinas y en el teléfono 900.343.232.