Más de 300 personas celebran con Gadisa Retail la 36º convención de la franquicia Claudio - GADISA RETAIL

VIGO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gadisa Retail ha reunido a más de 300 franquiciados en la 36ª Convención Anual de Claudio, la franquicia de alimentación con mayor número de puntos de venta en Galicia.

En esta ocasión, tal y como ha informado Gadisa en un comunicado, una importante representación de propietarios y colaboradores de los 257 puntos de venta Claudio y Claudio Express se han desplazado al Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.

El presidente y consejero delegado de Gadisa Retail, Roberto Tojeiro, y el director de ventas de la línea de franquicia, Miguel Freire, han dado la bienvenida a todos los invitados, que se han desplazado desde diferentes localidades de las cuatro comunidades en las que está presente esta línea de negocio: Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid.

Ambos han agradecido a franquiciados y colaboradores la confianza depositada en este modelo de negocio, que presta servicio principalmente en pequeños y medianos núcleos de población, y, según han indicado, contribuye a la dinamización socioeconómica del entorno a través de la generación de empleo, con más de 1.000 profesionales.

El encuentro, tal y como ha indicado Gadisa, ha servido para hacer balance de los hitos más relevantes del último ejercicio, en el que se registró un importante crecimiento y trazar las líneas de futuro, con la cercanía como valor esencial de este modelo de negocio.

ACTUACIONES MUSICALES Y PREMIOS

Con una amplia representación del equipo de Gadisa Retail, líder del sector de la alimentación en Galicia, la jornada ha estado marcada por un ambiente festivo, y los asistentes han podido disfrutar de un aperitivo y una cena.

Además, a lo largo de la noche ha habido humor, música y sorteo de varios regalos con el viaje al Caribe para 2 personas en un hotel de 5 estrellas.