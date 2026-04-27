Más de 300 personas celebran con Gadisa Retail la 36º convención de la franquicia Claudio

Más de 300 personas celebran con Gadisa Retail la 36º convención de la franquicia Claudio
Más de 300 personas celebran con Gadisa Retail la 36º convención de la franquicia Claudio - GADISA RETAIL
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 27 abril 2026 18:46
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VIGO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gadisa Retail ha reunido a más de 300 franquiciados en la 36ª Convención Anual de Claudio, la franquicia de alimentación con mayor número de puntos de venta en Galicia.

En esta ocasión, tal y como ha informado Gadisa en un comunicado, una importante representación de propietarios y colaboradores de los 257 puntos de venta Claudio y Claudio Express se han desplazado al Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.

El presidente y consejero delegado de Gadisa Retail, Roberto Tojeiro, y el director de ventas de la línea de franquicia, Miguel Freire, han dado la bienvenida a todos los invitados, que se han desplazado desde diferentes localidades de las cuatro comunidades en las que está presente esta línea de negocio: Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid.

Ambos han agradecido a franquiciados y colaboradores la confianza depositada en este modelo de negocio, que presta servicio principalmente en pequeños y medianos núcleos de población, y, según han indicado, contribuye a la dinamización socioeconómica del entorno a través de la generación de empleo, con más de 1.000 profesionales.

El encuentro, tal y como ha indicado Gadisa, ha servido para hacer balance de los hitos más relevantes del último ejercicio, en el que se registró un importante crecimiento y trazar las líneas de futuro, con la cercanía como valor esencial de este modelo de negocio.

ACTUACIONES MUSICALES Y PREMIOS

Con una amplia representación del equipo de Gadisa Retail, líder del sector de la alimentación en Galicia, la jornada ha estado marcada por un ambiente festivo, y los asistentes han podido disfrutar de un aperitivo y una cena.

Además, a lo largo de la noche ha habido humor, música y sorteo de varios regalos con el viaje al Caribe para 2 personas en un hotel de 5 estrellas.

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