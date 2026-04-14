Más de 40 expositores se darán cita en el mercado de arte Mona, que se celebra a partir de este miércoles en Vigo

Imagen del mercado en una edición anterior. - MONA

VIGO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo acogerá desde este miércoles, día 15 de abril, y hasta el sábado, la décima edición del mercado de arte y creatividad Mona, que reunirá a más de 40 creadores repartidos en los cuatro días del evento.

Desde las 11.30 horas hasta las 20.30 horas, la exposición permanecerá abierta en la planta 0 del centro comercial, donde podrán verse y comprarse ilustraciones, acuarelas, pegatinas, manga, bisutería artesanal, cerámica, dibujos, ropa sostenible o impresiones 3D, entre otros elementos.

La directora del mercado Mona, la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, también impulsora del Vintax Market, destaca que el objetivo del evento es "llevar el arte a espacios cotidianos y hacer que sea accesible para todos". "Queremos fortalecer la comunidad artística local y generar vínculos entre los participantes y con el público", ha subrayado, según recoge la organización en un comunicado.

Lyra ha puesto en valor que "comprar a un artesano o artista local en lugar de apostar por grandes marcas es un acto político que implica tomar posición sobre cómo queremos que funcione la economía y la sociedad".

La organización celebra la gran acogida que ha tenido la décima edición del Mona, en la que se anotaron más de 70 personas en los cuatro días en los que estuvo abierto el formulario de inscripción. Debido a la elevada demanda, decidió ampliar la duración del mercado, que se celebrará durante cuatro días seguidos por primera vez en tres años.