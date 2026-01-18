Más de 5.400 personas acudieron el sábado a participar en el estudio gallego sobre la vacuna del virus sincital

Participante en el estudio sobre la vacuna del virus sincital, en Ourense - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.423 personas acudieron el sábado a participar en el estudio sobre la vacuna del virus sincital (Sincigal) en el primero de los dos días de la campaña extraordinaria celebrada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para alcanzar el tamaño muestral necesario. La máxima tasa se alcanzó en el área de A Coruña y Cee, que concentró a una quinta parte de los participantes del día (1.181).

"La respuesta ha sido abrumadora, se superaron todas las expectativas", ha valorado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un audio remitido a los medios. "Es un orgullo comprobar una vez más cómo las gallegas y gallegos responden a los llamamientos de la salud pública", ha añadido.

Concretamente, 1.089 persoas acudiron al hospital de A Coruña; 92 al de Cee; 599 al de Ferrol; 144 al de A Mariña; 453 al de Lugo; 80 al de Monforte de Lemos; 63 al de O Barco de Valdeorras; 446 al de Ourense; 71 al de Verín; 717 al de Vigo; 417 al de Pontevedra; 189 al d O Salnés; 286 al de Barbanza, y 777 al de Santiago.

Así, Gómez Caamaño ha agradecido a la ciudadanía su "compromiso y solidaridad" y a los profesionales sanitarios la labor desempañada. La segunda de las jornadas maratonianas de vacunación se celebrará este domingo en los hospitales gallegos nombrados.

La Consellería recuerda que, en el caso de no poder acudir este fin de semana, las personas interesadas podrán participar en el ensayo sin cita acudiendo a los hospitales y centros de salud adheridos, en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden ser consultados en la web de Sincigal.

El Sergas realizó un llamamiento a participar en este ensayo a los mayores de 18 años. En una primera fase, el estudio estaba dirigido a mayores de 60 años, pero ahora se extiende a la población adulta, con prioridad para los grupos de riesgo, incluidos los profesionales de centros sanitarios debido a su mayor exposición al VRS.

¿CÓMO FUNCIONA EL ESTUDIO?

El objetivo principal del estudio Sincigal es determinar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada --aunque no forma parte del calendario de vacunación rutinario de adultos--, es capaz de reducir de manera significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al VRS.

Aunque habitualmente se relaciona con la bronquiolitis en lactantes, el VRS también es responsable de cientos de hospitalizaciones anuales en personas adultas, especialmente en mayores y en pacientes con patologías crónicas, lo que puede derivar en neumonías graves o descompensar cuadros de insuficiencia cardíaca o EPOC.

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Al tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, cada persona voluntaria tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna y un 50% de formar parte del grupo control, que no recibe la dosis. La asignación se realiza al azar, una vez firmado el consentimiento informado.

No se requieren visitas de seguimiento posteriores. Tras la administración de la dosis o la asignación al grupo control, el equipo investigador realizará el seguimiento telemáticamente a través de la historia clínica electrónica y de los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.