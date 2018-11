Más del 97% de los hogares gallegos con niños y estudiantes tiene contratado Internet

Publicado 01/11/2018 13:38:29 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 97,5% de los hogares gallegos con niños en edad escolar (de 3 a 16 años) ha contratado banda ancha, un incremento del 3,9% respeto al año anterior, superando en 17,6 puntos a los hogares donde no residen estudiantes.

Según ha informado la Xunta, la contratación de este servicio aumenta en los hogares donde residen estudiantes mayores de 16 años, alcanzando el 98,9% y mostrando la relevancia de Internet en el período escolar y universitario.

Así se recoge en el estudio 'La Juventud y las TIC. Edición 2018', que publica este jueves el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito a la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega).

La convivencia con niños en edad escolar y estudiantes mayores de 16 años aumenta el uso de ordenadores y móviles en los hogares y también la navegación por Internet. El uso de dispositivos electrónicos alcanza ya al 98,5% de los jóvenes de 16 a 34 años, confirmando que convivir con niños en edad escolar obligatoria es un factor potenciador del uso de las TIC en los hogares gallegos, ya que superan supera en 23,9 puntos porcentuales a los datos que registran las personas mayores de 35 años.

La contratación prácticamente universal de Internet en los hogares donde residen niños "se traduce en un aumento también significativo de su uso", explica la Xunta, que indica que un 98,3% de jóvenes de 16 a 34 años navegó por Internet nos últimos 3 meses, frente al 77,2% de los mayores que navegaron por Internet en ese período (35 a 74 años).

En relación a la frecuencia del uso de Internet, el 92,7% de los chicos de 16 a 34 años navega diariamente, frente al 78,8% de internautas de más edad , lo que muestra una diferencia generacional de 13,9 puntos porcentuales en este indicador.

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS

Respeto a los hábitos de los internautas, aumentan las compras de bienes o servicios a través de Internet en los 3 últimos meses entre los más jóvenes. Más de la mitad de los chicos entre 16 y 34 años (52,9%) compraron a través Internet. Este porcentaje se reduce a la mitad (25,2%) en el caso de los de edades entre los 35 y los 74 años.

En el último año, las compras a través de Internet aumentaron 4,9 puntos entre la población de 16 a 34 años, superando el ritmo de crecimiento que se registra en el tramo de edad de 35 a 74 años (2,7 puntos de aumento)

En relación a los trámites realizados con las administraciones públicas, los internautas más jóvenes (16 a 34 años) se relacionaron en mayor medida con las administraciones públicas a través de Internet, especialmente en el referente a la búsqueda de información (83,8%) o al envío de formularios cubiertos (79,3%). Las diferencias con los trámites hechos por internautas de 35 a 74 años rondan los 23,3 puntos en el caso de la búsqueda de información y 18,8 puntos en el envío de formularios.

Las motivaciones para no contratar aún de Internet en los hogares con niños en edad escolar continúan siendo los costes de equipación y conexión. Por el contrario, en los hogares que no tienen menores en edad escolar (3 a 16 años), la razón principal para no disponer de Internet es la percepción de que no les resulta útil ni interesante.