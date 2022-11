Más de un centenar de vecinos de O Grove (Pontevedra) se concentran ante la Xunta para reclamar su "derecho" a la salud

Denuncian que llevan "más de un año sin pediatra" y tienen que ir al Hospital Provincial y esperar fuera colas de "hasta siete horas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de vecinos de la comarca pontevedresa de O Grove, en representación de la plataforma SOS Sanidade Pública de la localidad, se concentran ante la Xunta, en Santiago, para reclamar su derecho a la salud, bajo el lema 'En O Grove exigimos médicos y pediatras ya'.

El portavoz de la plataforma, Rafael Iglesias, ha señalado que los principales motivos de esta concentración son "la falta de médicos, la de pediatras y la de médicos en el PAC".

"Arrastramos muchísimos meses de falta de facultativos. En el centro de salud estuvimos meses de no atender consultas por falta de facultativos", ha incidido Iglesias.

Así, ha explicado que en estos momentos tienen cinco de siete facultativos, pero el mes que viene se jubila uno, ante lo que "quedarán muy escasos".

En referencia a la atención pediátrica, Iglesias ha incidido en que a la localidad le corresponden dos pediatras por ratio de población y "llevan muchísimos meses sin ninguno".

"Los niños no están siendo atendidos, no hay consultas y no hay revisiones para los pequeños para poder detectar patologías, enfermedades que se detectan en las revisiones tal y como están señaladas", ha denunciado.

Por lo que respecta al Punto de Atención Continuada (PAC), ha detallado que en el horario de tarde-noche y fines de semana de "cuatro médicos que debería de haber, tienen dos". Ante esto ha puntualizado que uno de ellos "está de baja" lo que conlleva a que en "la inmensa mayoría de los días, no tengan médico" para atender las urgencias en la franja horaria de 15,00 horas a 8,00 del día siguiente.

INCORPORACIÓN DE PEDIATRA

Los presentes en la concentración han incidido a gritos en la petición de "pediatras ya" para el municipio pontevedrés. Así, el portavoz de la plataforma preguntado sobre el anuncio que hizo el Sergas hace unos días de que se iba a incorporar un pediatra a la localidad, ha puntualizado que "no tienen claro" su incorporación.

"Para nosotros lo que cuentan son medias verdades, con lo cual sería una mentira. Lo que están haciendo es derivar a un facultativo que no es pediatra, aunque sí tiene la formación, como es lógico, de otro centro de salud que viene a O Grove", ha subrayado.

Ante esto ha puntualizado que en la comarca estará desde las 9,00 horas hasta las 12,30 horas los martes y jueves, "en total siete horas a la semana para atender a una población de más de 1.500 niños".

"Solo hacen revisiones concertadas, pero no atienden consultas. Si tienes un niño con gripe o cualquier problema y pides una cita no hay, no hay citas para eso. Solo dan revisiones por edades y aun así van con mucho retraso, con siete horas a la semana no puedes cubrir el trabajo de dos pediatras que había trabajando ocho horas cada día de la semana", ha explicado.

"MÁS DE UN AÑO SIN PEDIATRAS"

Una de las madres presentes en la concentración, Eva González, ha lamentado que llevan "más de un año sin pediatras" en O Grove y que hay niños que nacieron este año y "no tienen una sola revisión hecha por un pediatra, simplemente los vacuna la enfermera".

Ante esta carencia ha lamentado que si un niño está enfermo tienen que gastarse 50 euros para que los atienda un médico privado. Además, ha señalado que hay un niño que está ingresado en el CHUS de Santiago, derivado desde Pontevedra "porque no lo quisieron atender".

"Fue al PAC de Portonovo, que es el más cercano, les dijeron que fueran a Pontevedra y al final tuvieron que atenderlo de urgencias, como este caso muchos más", ha criticado la afectada.

También ha incidido en que "llevan más de un año sin un solo pediatra en una población de 11.000 habitantes", así ha denunciado, con lágrimas en los ojos, que los niños tienen que ir al Hospital Provincial, a Pontevedra, y "esperar fuera" porque "está desbordado por completo".

En esta línea, ha reprochado que en el invierno los niños que acuden a Pontevedra "tienen que hacer colas fuera con mantas" mientras esperan a ser atendidos.

"No pararemos hasta conseguirlo, es la salud, es la vida de nuestros hijos, no venimos aquí a pasar la mañana, que además estamos de fiestas en O Grove. Venimos aquí por nuestra vida, por la salud de nuestras hijos, están desmantelando la salud pública y queremos que eso pare ya, queremos nuestros derechos", ha reprochado.

"O GROVE ESTÁ PEOR QUE EL RESTO DEL ÁREA"

Otra de las madres presentes que se ha hecho eco de la voz de los afectados por la situación ha ratificado las palabras de González y ha señalado que las colas en el hospital de Pontevedra llegan a ser "de hasta siete horas".

También ha señalado que "no tienen forma" de conseguir informes de la pediatra para temas administrativos, de la asistenta social, de minusvalías, entre otras, "no tienen informes" para tramitar ayudas y cosas administrativas.

"O Grove está peor aún que el resto del área sanitaria, esta localidad está ya desde antes de verano con una atención sanitaria nula o prácticamente nula. Actualmente, están más o menos resolviendo la atención primaria en turno de mañana, pero del resto seguimos totalmente desatendidos", ha sentenciado la afectada.

MANIFIESTO Y ESCRITO

En la concentración han leído un manifiesto y han entregado un escrito dirigido a la Consellería de Sanidade y al presidente del Ejecutivo gallego para demandar médicos y pediatras.

En la lectura del manifiesto han criticado que la Xunta "priva del derecho" a la atención sanitaria de sus hijos. "Su política de recortas en sanidad pública, maltrata a los profesionales sanitarios y condena a los usuarios a la muerte por desatención", han pronunciado.

Además, han criticado que la Consellería "destina cantidades ingentes de dinero para financiar" la sanidad privada, ante lo cual, han remarcado que "dejan claras sus pretensiones de hacer negocio con su salud".

Con todo han remarcado que la Xunta "se burla de los usuarios" de la sanidad pública "ante las campañas de 'mejoras en la atención privada' o el 'planazo de ser padres en Galicia'".

"Señor conselleiro de Sanidade, señor Rueda, no olviden que son servidores públicos y deben velar por el estado de bienestar del pueblo, y tal vez deberían tomar como una señal que hoy sea San Martiño", han sentenciado.