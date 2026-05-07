Más de mil trabajadores del Metal se echan a la calle en Vigo para reclamar un convenio provincial digno

1084870.1.260.149.20260507104133 Trabajadores del Metal de la provincia de Pontevedra se manifiestan en Vigo, en la primera jornada de huelga convocada por el bloqueo en la negociación del convenio, a 7 de mayo de 2026 - ADRIAN IRAGO

VIGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de trabajadores se manifiestan por las calles de Vigo, en el primer día de huelga convocada por CC.OO., CIG y UGT en este sector, en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio provincial del Metal, que afecta a unos 30.000 trabajadores de astilleros, auxiliares de naval y automoción, fontanería, electricidad, y otras actividades.

Al grito de "¡Convenio del Metal, Solución!", los manifestantes, entre los que se encontraba el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, han partido de la zona de Beiramar, donde se encuentran los principales astilleros de la ciudad, rodeados de un amplio despliegue de unidades policiales antidisturbios. En la zona de Plaza de América se han unido a la marcha otro grupo de trabajadores y piquetes, y recorrerán el centro de Vigo hasta terminar en la delegación de la Xunta, donde se celebrará una asamblea.

Antes de la salida de la manifestación, el responsable comarcal de CIG Industria, Xulio Fernández, han destacado que "la huelga es un total éxito", según la información que trasladan los piquetes y delegados de los centros de trabajo de la provincia.

Asimismo, ha instado a la patronal a "abandonar la sinrazón", "dejar de imponer" y "sentarse a negociar de manera leal y honrada", para atender las "justas" reivindicaciones de un sector que, este jueves, está "demostrando su fortaleza" en la calle.

Por su parte, el portavoz de CC.OO., Rodolfo Otero, ha recordado que el acuerdo para el convenio no estuvo lejos pero ha advertido de que los trabajadores necesitan "un reconocimiento" por parte de la patronal. "Lo que venimos a exigir en la calle es dignidad, necesitamos que los trabajadores sean respetados, y se les dé la dignidad que merecen", ha proclamado, y ha incidido en que este sector es muy vulnerable en lo que respecta a la seguridad laboral, con una industria en concreto, el naval, con un "alto riesgo" de accidentes. "Queremos que se reconozca esa situación y se le dé cobertura", ha añadido.

Mientras, Cristian González, portavoz de UGT en la mesa de negociación, ha apuntado que "el convenio del Metal de Pontevedra siempre fue un referente". "Y hay que demostrarlo, tanto en el salario como, sobre todo, en las condiciones de trabajo", ha explicado.

"Vemos un aumento de la precariedad, cuestiones como el estrés térmico, y si no lo ponemos en convenio, los empresarios no hacen lo que tienen que hacer (...) ponemos en riesgo la salud de los trabajadores", ha afirmado, y ha trasladado su esperanza de que esta jornada de huelga sirva para que la patronal "despierte, se tome las cosas de verdad, y que nos sentemos a negociar".