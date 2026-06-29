La matrícula de las universidades gallegas volverá a ser gratuita en el curso 2026/27

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La matrícula de las tres universidades públicas gallegas --Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Vigo (UVigo)--, así como en las enseñanzas artísticas superiores, volverá a ser gratuita en el curso 2026/27. Así lo ha aprobado este lunes el Consello de la Xunta, que también ha aprobado congelar las tasas universitarias para el alumnado que no pueda beneficiarse de esta gratuidad.

En el caso de la matrícula gratuita, podrán beneficiarse todos los estudiantes de nuevo ingreso que superasen la fase obligatoria de la PAU en Galicia en la convocatoria de 2026 o un ciclo superior de FP en cualquier centro gallego.

Así como los de continuidad (segundo y sucesivos cursos) que en el curso actual curso estén matriculados en una universidad pública gallega y aprueben el 90% de los créditos en los grados de las áreas de Humanidades y Jurídicas, el 80% en los del área de la Salud y el 65% en las Ingenierías y grados del área de Ciencias.

De este modo, la Xunta ha destacado que Galicia "se consolida como la comunidad autónoma con la Universidad más accesible", dado que también cuenta con los "precios públicos de matrícula más bajos del Estado", tanto en grado como en máster.

En lo que respecta a los datos por universidades, hasta ahora, 10.783 estudiantes de la USC se beneficiaron, 7.771 de la UVigo y 8.136 de la UDC, cifras que se incrementarán una vez que las universidades realicen la revisión completa de los alumnos a los que se les deniegue por algún motivo la beca del Ministerio de Educación.

En el caso de las enseñanzas artísticas superiores, se beneficiaron 1.085 alumnos. Hasta el momento esto supuso un ahorro de más de 15,6 millones de euros a las familias gallegas, según la Xunta.