Matthew Wright inicia este domingo su vuelta al mundo en velero desde A Illa de Arousa, que lo despide con 21 cañonazos

El australiano Mattew Wright iniciará su vuelta al mundo desde A Illa de Arousa (Pontevedra) el domingo 30 de agosto de 2026. - CEDIDA POR EL PUERTO DE O XUFRE

PONTEVEDRA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El médico australiano Matthew Wright iniciará este domingo su vuelta al mundo en solitario desde A Illa de Arousa (Pontevedra), que lo despedirá con 21 cañonazos, el máximo honor en la tradición naval, y acompañado de "un buen número" de barcos, según esperan los responsables del puerto de O Xufre.

La salida de Wright está prevista para las 12.00 horas, cuando izará las vuelas para iniciar su circunnavegación por la ruta de los grandes cabos a bordo del 'Agitator'.

Esta travesía, que hará solo y sin escalas, le llevará unos ochos meses y unas 27.000 millas náuticas, es decir, alrededor de 50.000 kilómetros, "muchos de ellos por los mares más peligrosos del planeta, sin ninguna ayuda y en un velero de apenas 11 metros de eslora", ha apuntado la entidad portuaria.

Tanto el Ayuntamiento de A Illa como la Escola de Navegación Tradicional 'Dorna' patrocinan esta iniciativa, que pretende proyectar al municipio "como destino turístico de calidad y respetuoso con el medio ambiente". De hecho, su velero llevará un rótulo con el nombre de la isla en cada uno de los costados.

La circunnavegación del 'Agitator' se puede seguir en tiempo real en línea, ya que está equipado con un sistema de posicionamiento que transmite datos continuamente. Estos datos se subirán a www.agitator.gal, donde se podrá ver el progreso de la travesía. El mismo sitio incluirá noticias recopiladas a partir de los mensajes cortos que Wright enviará siempre que sea posible.

Además, al final de la aventura, se producirá un documental para la televisión y las redes sociales para promocionar el evento. El australiano lleva dos cámaras GoPro con dispositivos que le permitirán grabar en diferentes situaciones. También llevará un dron que solo podrá grabar con vientos suaves o condiciones de calma.

NUEVA OPORTUNIDAD

En 2022, Wright ya iba a participar en la Golden Globe Race, una regata en solitario, sin escalas y sin asistencias que sigue la misma ruta que ahora navegará. Sin embargo, problemas de salud le impidieron a participar en esa edición.

Aunque esa regata vuelve a celebrarse este año, el australiano --que llegó a la isla con su barco hace cinco años y lo guarda allí en invierno-- ha decidido emprender esta aventura por su cuenta, sin participar en la regata y desde A Illa de Arousa.

Al respecto de los posibles riesgos, según la organización de la iniciativa, muchos marineros veteranos coinciden en que el "mayor peligro" es el cansancio acumulado: "Después de semanas de dormir muy poco, es más fácil cometer un error al reducir la vela, interpretar un informe meteorológico o realizar una reparación en cubierta".

Por ello, entre otros trabajos preparatorios a los que se ha sometido el 'Agitator', está la construcción de un mamparo estanco en la proa para evitar el hundimiento si choca con un objeto. También cuenta con cinturones de seguridad en las dos literas, a babor y a estribor, para garantizar la seguridad del navegante en caso de mal tiempo o en caso de encapotamiento.

Para permitir que el navegante acceda a la parte sumergida del barco si una avería lo hace necesario, se han instalado dos escalones en el timón. Además, el 'Agitator' está equipado con dos pilotos automáticos de viento y, a diferencia de otros, tiene su propio timón independiente.