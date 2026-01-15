Médicos de familia reprochan "cuñadismo" a coordinadores de Urgencias por endosarles el "colapso" hospitalario

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria de Galicia (Agamfec) ha emitido un comunicado este jueves en el que afean el "cuñadismo" y "desconocimiento" de los coordinadores de servicios de Urgencias sobre la realidad de la Atención Primaria, donde ponían el foco estos últimos en un comunicado difundido este fin de semana sobre el "colapso" de Urgencias.

Los coordinadores solicitaban que la Atención Primaria asumiese su "papel de primer escalón asistencial y la atención continuada". "Es inaceptable como organización y como sociedad que haya tiempos de respuesta en ese nivel asistencial que lleguen hasta las 3 semanas de dilación", censuraban.

Esto repercutiría en la "sobrecarga asistencial y falta de profesionales" que sufren las plantillas gallegas en los servicios de Urgencias, donde los SUH detectan un "aumento de atenciones de hasta un 30%" con respecto a los picos asistenciales previos, "batiendo todos los récords históricos, año tras año".

Agamfec lamenta la publicación de este documento. "Pensábamos que pasadas las fiestas navideñas podríamos dar por cerrado el cuñadismo, pero parece que los médicos de urgencias siguen con su manía con la AP. Es increíble el absoluto desconocimiento de la realidad a la que nos enfrentamos día a día los médicos de familia gallegos", afirman.

Destacan que, según los datos de la Consellería de Sanidade, el número de consultas de los médicos de familia superaron los 14 millones y medio y las urgentes pasaron de 900.000 en 2010 a 1.484.000 en 2024.

"Suponemos que a los coordinadores de urgencias les parece poco. No sé qué les parecería que nos dedicásemos a organizarles a ellos el colapso de las urgencias. Ni nos corresponde ni vamos a permitir que nos den lecciones de cómo se debe organizar nuestro nivel asistencial, cuyo gran defecto es la infrafinanciación y la infradotación", defienden.

De hecho, van un paso más allá y plantean si las declaraciones se deben al "desconocimiento" de la realidad o a "victimismo" y animan a los coordinadores a ser "valientes" y "criticar al verdadero culpable de la situación de colapso de la sanidad pública": "los jefes que los nombraron". "Suponemos que, como son cargos de confianza, no son capaces de criticar al verdadero culpable", señalan.

GÓMEZ CAAMAÑO: "ES MOMENTO DE ESTAR TODOS JUNTOS"

Precisamente el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha referido a este tema, avanzando que se reunirán próximamente con los coordinadores de los servicios de urgencias, "que tiene reivindicaciones que llevan mucho tiempo paradas y hay que retomar".

Con todo, y como también hizo este miércoles, ha reiterado su mensaje de "unidad" ante la situación de "tensión asistencial" que afrontan los hospitales gallegos. "Es momento de estar todos juntos", ha animado.

Además, ha confirmado que la Consellería de Sanidade trabaja en la reorganización, "lo más ágil posible", de las cirugías reprogramadas por la situación que se vive en los servicios de Urgencias, que se suman a las suspendidas por la huelga sanitaria por un Estatuto Marco propio para facultativos.