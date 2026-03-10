Médicos de Primaria protestan en Vigo por la "sobrecarga laboral" y exigen agendas de un máximo de 30 pacientes al día

Decenas de personas durante una manifestación de médicos de toda Galicia, en Vigo. - Adrián Irago - Europa Press
VIGO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Decenas de médicos de Atención Primaria de toda Galicia han protestado en la tarde de este martes en Vigo por la "sobrecarga laboral" que sufren y han exigido al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se establezcan agendas de un máximo de 30 pacientes al día.
Con gritos de 'Sanidad pública'; 'Sin médicos no hay sanidad'; 'No es vocación, es explotación', o 'Conselleiro escucha, la Primaria está en lucha', médicos gallegos se han concentrado primero ante el Museo Marco de Vigo para luego partir en manifestación hasta la calle García Barbón.
Tras una pancarta que rezaba 'Sin Atención Primaria no hay sanidad', firmada por el sindicato O'Mega, los médicos han reclamado a la Xunta y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, una solución ante la "precariedad" que viven.
El sindicato ha criticado la falta de tiempo que disponen los facultativos para atender a sus pacientes, solicitando menos citas diarias para realizar mejor su trabajo.
Precisamente el presidente del sindicato O'Mega, Manuel Rodríguez, ha puesto sobre la mesa que esta sería una de las medidas necesarias para desconvocar la huelga.
"Necesitamos un compromiso claro que a partir de ya las agendas en Primaria tienen que quedar en 30 (pacientes) y regular las jornadas en los puntos de atención continuada (PAC)", ha reivindicado. "Son los puntos básicos", ha apostillado en la concentración, la cual ha contado con el apoyo del alcalde, Abel Caballero.
"Lamentamos las molestias a los pacientes derivadas de esta situación, que llevamos denunciando desde hace ocho años, y nos ha llevado a esta huelga. Por ello instamos a la Consellería para una negociación sincera, lo antes posible, para evitar el deterioro asistencial", han apuntado.
El sindicado ha insistido en que la Atención Primaria "se está muriendo" por lo que es necesario un "plan de choque" para que no se "ahogue".